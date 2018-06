Lucie Bílá oslaví narozeniny s misskami

Co si ke svému výročí zpěvačka přeje? "No, úplně nejdříve jsem si přála vyhrát soutěž Miss, ale to mi Miloš Zapletal, ačkoliv se velmi dobře známe, splnit nechtěl. Tak jsem řekla, že bych si strašně ráda zazpívala se čtyřma mužskejma, protože s těma jsem ještě nezpívala. A to mi slíbil," odtajnila Lucie podrobnosti z plánovaných oslav svých narozenin.

Lucie Bílá nedávno na scéně Národního divadla převzala cenu Thálie za roli Johanky v muzikálu divadla TaFantastika Jak to přijímá? "Mám z toho strašnou radost a fakt jsem to nečekala, protože tohle je úplně jiný svět. Je to krásný a překvapilo mě to, takže jsem neřekla spoustu věcí, které jsem říct chtěla, nepoděkovala jsem všem, kterým jsem chtěla poděkovat, protože ta cena není jenom moje, ta je Ondry Soukupa a Gábiny Osvaldové a pana Bednárika, pana Hubače... Nebýt těch lidí, tak to není, tak jsem tu dneska nebyla... Ale já to stejně všude rozkecám, že za to můžou oni," vychrlila ze sebe Lucie.

Bílá se narodila jako Hana Zaňáková, nové jméno jí vymyslel jeden z nejvlivnějších mužů pop-music 80. let Petr Hannig. Začátek kariéry strávila v jeho hudební stáji; její největší hit se jmenoval Neposlušné tenisky. Zároveň ale zpívala s heavymetalovou skupinou Arakain.

V roce 1992 na sebe upozornila v muzikálu Bídníci. Široké veřejnosti její jméno utkvělo v paměti zejména díky klipu k písničce Láska je láska z kritiky zřejmě nejvíce ceněné desky Missariel, která vyšla v roce 1993. Zmíněný klip nesměl být v televizi vysílán před 22:00.

V uplynulých deseti letech vydala Bílá několik alb, mimo jiné nazpívala i desku duetů s Karlem Gottem. V roce 1992 poprvé stanula na prknech, která znamenají svět: Zahrála si tehdy v Bídnících. Objevila se i v muzikálech Dracula nebo Krysař, nejnověji účinkuje v Johance z Arku. Hrála také v několika filmech (Král Ubu, Čas dluhů).

S rostoucí popularitou se z Bílé stal oblíbený objekt bulvárního tisku. Veřejnost se o ní dozvěděla prakticky vše - kde a s kým žije, lidé s ní mohli sdílet obavy z vážné nemoci i radost z narození syna. Svou popularitu se Bílá rozhodla uplatnit i mimo kulturní sféru, často pořádá koncerty ve prospěch nemocných a opuštěných dětí.

V roce 1998 veřejně vyjádřila obdiv k předsedovi ODS Václavu Klausovi a své politické sympatie deklarovala i během volební kampaně občanských demokratů. Stala se proto terčem kritiky, mnozí jí vyčítali politickou naivitu a touhu po slávě. Lucie Bílá je svobodná. Do loňského února žila s producentem Petrem Kratochvílem, s nímž má šestiletého syna Filipa.