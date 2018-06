Lucie Bílá opouští na čas Noida

Důvodem krátké odluky obou manželů je potápění. Zatímco Noid se mu chce nyní intenzivně věnovat, Lucii, ani Filípka tato vodní kratochvíle nebaví.

"Potom si to všichni vynahradíme. Máme už naplánovanou společnou cestu do Portugalska a v srpnu budeme doma lenošit. Dívat se na pohádky a vychutnávat si příjemné prostředí našeho domu, protože za těch pět měsíců jsme si ho pořádně neužili," prozradila zpěvačka.

Lucie nechává svého mladšího manžela doma s klidným srdcem. "Nežárlím, to by nebyl dobrý vztah, kdybych musela žárlit. Naopak myslím, že dobré partnerství je právě o tom, že mužský nenutí ženskou, aby chodila na ryby, když ii to nebaví."

"Ať si na ryby jezdí, ať se potápí, když ho to baví, já mám zase jiné holčičí starosti. Třeba se sousedkami pořádáme pro kluky turnaj v nohejbalu," je už myšlenkami na dovolené Lucie.

Populární zpěvačka si chce v létě pořádně odpočinout. Doufá, že když bude v pohodě, splní se ji její jediné veliké přání. Čtyřicetiletá Bílá by totiž chtěla dalšího potomka.

Původně si velice přála holčičku, teď však pod vlivem kamarádek, které mají samé kluky, změnila názor. "Asi bych raději zase měla chlapečka, ale nesmím to říkat před Filipem, ten si přeje mít sestru," směje se zpěvačka.