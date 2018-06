Bílá obhajuje pornominulost Slávika: Hoď kamenem, kdo jsi bez viny

"Každá slavná osobnost má těžkej život, protože dostala boží dary a někdy to s ní prostě zamává. Hoď kamenem, kdo jseš bez viny," říká Bílá na videu, které vzniklo patrně během přestávky natáčení talentové soutěže a zpěvačka ho zveřejnila na své stránce a Facebooku.

Každá slavná osobnost je podle Bílé pranýřovaná a pod drobnohledem, každý má něco, nějaký škraloup, na co není v životě pyšný.

"Ale já vám řeknu jednu velmi důležitou věc. Já si opravdu stojím za Jaro Slávikem. Je to vzdělanej muž, noblesní bytost, je to můj kamarád a je to člověk, kterýho si nesmírně vážím. Ať měl jakoukoliv minulost a ať ho cokoliv ještě v životě čeká. Vždycky za ním budu stát, mám ho ráda a jsem pyšná, že budu opět sedět vedle něho," řekla zpěvačka.

VIDEO: Jaro Slávik točil pod jménem Gregor gay porno

Jaro Slávik je společně s Lucii Bílou a Martinem Dejdarem členem poroty třetí série show Česko Slovensko má talent, která se právě natáčí.

Producent v polovině června čelil obviněním, že v mládí natočil gayporno. Přestože nejdřív zapíral, později přiznal, že skutečně natočil dva filmy pro dospělé. Jeho účinkování v talentové show to ovšem nijak neohrozilo (více o pornokauze Slávika čtěte zde).