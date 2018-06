Trvalo dlouho, než mě přemluvil, říká Lucie Bílá o novém příteli

„Mám to štěstí, že jsem potkala lásku, kterou jsem si moc přála a mám se s ní moc hezky. Dala mi všechno, co jsem kdy v životě chtěla,“ řekla Lucie Bílá v pořadu Top Star.

Nový partner prý musel zpěvačku dlouho přemlouvat, aby si s ním začala. Nyní se rozhodla vztah potvrdit, protože se společně objevují na různých akcích a několikrát je vyfotili.

„Byl tak trpělivý, že mě přemluvil. Ale trvalo mu to dlouho. Tedy mně, než jsem řekla: Tak jo. Ale jsem ráda, že byl trpělivý, protože to stojí za to. Cítím se moc dobře, užívám si teď život asi trochu jinak, než jsem to dělala v minulosti, a mám moc krásné období,“ dodala zpěvačka, která svůj vztah potvrdila i na Facebooku. „Ano, měním svůj status. Jsem zadaná,“ napsala ke společné fotce.

V rozhovoru pro Magazín DNES loni Lucie Bílá přiznala, že vztahy s muži výrazně mladšími, než je ona, nehledá záměrně. „Vím, že se od mláďátek moc nedozvím. Jenže mezi koloušky je zřejmě více těch statečných,“ řekla (více zde).

Posledním partnerem zpěvačky byl podnikatel Petr Makovička, s nímž se dala dohromady v roce 2009. Dlouho vztah tajila, protože chtěla chránit jeho i jeho bývalou ženu. V roce 2010 zveřejnila snímek s Makovičkou a partner ji doprovodil na předávání Slavíků. Rozešli se v roce 2015.

Lucie Bílá a její syn Filip Kratochvíl

Před Makovičkou žila Lucie Bílá se zpěvákem Václavem Noidem Bártou, kterého si dokonce vzala. Manželství se po dvou letech v roce 2008 rozpadlo.

Jejím prvním manželem byl hudebník Stanislav Penk. Vzali se v roce 2002 a rozvedli už po roce.

S producentem Petrem Kratochvílem má zpěvačka syna Filipa. Dvojice se seznámila na začátku 90. let. V roce 2000 se pár rozešel kvůli Miss ČSFR 1992 Pavlíně Babůrkové, kterou si Kratochvíl pak vzal.