Lucie Bílá nechce jít na operaci. Bojí se ztráty hlasu

"Na operaci nepůjdu, bojím se, že bych přišla o hlas," přiznala Lucie Bílá. "Nikdy nevíte, co se může stát, stačí jediná chyba a váš hlas může být navždycky změněn. Co bych potom dělala, když mě hlas živí?" říká zpěvačka, která hormonální léčbou chtěla docílit otěhotnění. Léčba však nebyla úspěšná a Bílá nyní bojuje s problémy se štítnou žlázou.

I přes onemocnění má ale Bílá stále energie na rozdávání. V současnosti exceluje v divadle Karlín v muzikálu Carmen, kde hraje po boku svého bývalého manžela Vaška Noida Bárty. Výjimečného talentu několikanásobné české slavice si už všimli i za oceánem a Bílá dostala nabídku účinkovat na Broadwayi. Zpěvačka ale zůstává nohama pevně na zemi a nabídku zatím odmítá.

"Já jsem ta kytka, která má kořeny tady. Není to otázka jazyku, je to otázka přesvědčení. Patřím prostě sem a tak to má být. Myslím, že je důležité vědět, kam patříte," tvrdí Bílá a zároveň připouští, že krátkou návštěvu Ameriky nevylučuje. "Podívat se tam můžu, abych nasbírala nějakou zkušenost, nebo reprezentovala naši zemi, ale zase se rychle vrátit," přiznává zpěvačka, která momentálně nacvičuje roli Carmen v anglickém jazyce. I když sama anglicky nemluví, dokáže se s překážkou poprat. "Naštěstí mám dobrý sluch, takže si všechno naposlouchám. Ale dobývat svět, to ne. Do mého kalendáře se nevejdou ani koncerty na Slovensku, natož jinde," prozradila na závěr Bílá.