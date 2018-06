Lucie Bílá: Máme teď tři miminka

"Čekám, že přijde to čtvrtý a to že už bude naše. Úspěšně si zatím půjčuji krásného synovce Vojtíška mého bratra Karla a Simonku, která se narodila před měsícem bratrovi Vendy. Je to velká radost."

Léto prožila naše několikanásobná slavice poměrně v klidu a narozdíl od předešlých prázdnin nepracovně. "Byla jsem v zásuvce a nabíjela si baterky. A povedlo se, cítím se nesmírně dobře."

Díky novému domu v Otvovicích a pohodovému zázemí ji letos ani nelákalo moře. Ale její manžel Václav Bárta a syn Filip z Otvovic vyráželi. "Jezdili na ryby a potápět se, byli také sjíždět řeku. Ale to není nic pro holky. Já jsem doma udržovala oheň a hlídala dokončování domu. Povedlo se mi dotáhnout do úspěšného konce stavbu bazénu, který jsme si moc přáli. Hlavně pro Filipa je to dobrá věc, má hodně energie a to chce ven," tvrdí.

U domu už zbývá jen dodělat hlavní bránu se zvonkem. "A až budeme mít zvonek, stačí už jen dotáhnout zahradu. Na ní nesmí rozhodně chybět lískové oříšky. Miluju je, ale je to taky nostalgie. Tam, kde jsem v dětství vyrůstala, byla nádherná alej lískových oříšků. Ale měly smůlu. Potok se jednou reguloval a všechny je vykáceli. V životě jsem takové nikde neviděla, byly všech tvarů a chutí," vzpomíná Bílá.

V divadle Ta Fantastika jako producentka chystá pro novou sezonu činohru Osm žen. "Premiéra by měla být v říjnu a myslím, že to bude moc hezký kousek," míní Bílá a zároveň potvrzuje, že čtyři současné hry Láska je láska, Elixír života, Obraz Doriana Greye a Excalibur na repertoáru zůstávají. "Hraju ve třech hrách a nenudím se. Mám i řadu koncertů a diář plný od 1. září do 20. prosince," uzavírá zpěvačka.