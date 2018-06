Lucie Bílá má doma Rumcajse

"Doufám, že to není jenom kvůli muzikálu, ale i kvůli mně, protože se mi takhle hrozně líbí," září jeho žena Lucie. "Líbí se jí to, tak je to dobrý," přitakává Noid.

Klape jim to nejen v soukromí, ale pořád víc i pracovně. Kromě zmíněného muzikálu představili v Perfekt restaurantu své nové "miminko" - CD s gorilími pohádkami Moja a páv, které Lucie namluvila a nazpívala právě na Noidovu hudbu.

"Byla to skvělá práce, protože mám rád etnickou a vůbec světovou hudbu, kterou jsem se tu inspiroval. Taky mám hrozně rád zvířata a strašně rád bych se podíval někam do pralesa. S mojí ženou by to asi nevyšlo, ale s bráchou někdy vyrazíme třeba do Konga, nebo někam do Jižní Ameriky," říká Noid.



Pohádkovou knížku, kterou Lucie převyprávěla, napsali autoři Tereza Šefrnová a Miroslav Bobek na počest první gorilky narozené v pražské zoo. "Bylo to hrozně krásný a uklidňující a v téhle hektické době takový pohlazení po duši," vzpomíná na práci Lucie Bílá, která má vyprávění pohádek natrénované se synem Filípkem. "Samozřejmě jsem mu jako každá máma pohádky četla. Ale teď už je velkej, tak tyhle jsou spíš pro mého synovce Vojtíška a neteřinku Simonku."

Vojtěch a Simona samozřejmě také se svými rodiči na křtu pohádkového CD nechyběli, ovšem žádné velké hvězdy, jako teta ze strejdou z nich zřejmě nebudou, protože blesky fotoaparátů je doháněly k slzám. "Snad si zvyknou, vždyť jsou z rodiny," krčila rameny Lucka.