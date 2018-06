Lucie Bílá má čestné občanství

Několikanásobná česká slavice byla zaskočena. Takového uvítání se jí totiž dostalo za její letitou kariéru poprvé. Všechno zorganizoval starosta obce, který celé dva měsíce zpěvačku sháněl, aby ji na akci pozval. Nejprve telefonicky, pak osobně.

Dokonce chodil týden co týden na její stavbu v nedalekých Otvovicích, doufaje, že ji tam zastihne. Nakonec se mu ozvala sama. Ve chvíli, kdy už s tím ani nepočítal. "Slíbila, že přijede, a přijela," ocenil její spolehlivost.



Královice mají jen málo přes sto obyvatel, a jak říká sám starosta, čestných občanů mají skoro stejně tolik. Převážně z řad podnikatelů a politiků. Na jaře k nim přibyl i Václav Klaus, jehož maminka se při té příležitosti rozpomněla, že za války jezdívala do Královic pro potraviny. Prezident zase prohlásil, že v tak malé obci ještě nikdy nebyl.

Otvovice zatím mlčí

Lucie Bílá je však první a zatím jedinou osobností ze světa showbyznysu, kdo získal čestné občanství Královic. "Lidi ji tady mají moc rádi, proto jsme se pro ni rozhodli," řekl Luděk Šofr. Následující autogramiáda jeho slova potvrdila. Nebrala konce. "Před pár měsíci se celá obec fotila s panem Klausem a dnes tu fotografii mají všichni vystavenou doma. S paní Bílou to dopadne stejně," odhadoval starosta.

Úplně jiný přístup k udělování čestných občanství mají na Obecním úřadě v Otvovicích, kde se Bílá narodila. Podle starosty obce Roberta Kallisty ho dosud neudělili nikomu . "Zatím jsme o ničem takovém neuvažovali. U nás to ještě nepřišlo do módy," prohlásil.

O Lucii Bílé, která tu chodila do základní školy, však mluví hezky a uznává i její zásluhy. "Nedávno tady udělala benefiční koncert, jehož výtěžek půjde ve prospěch otvovických dětí. Postavíme jim hřiště." Zpěvačka má v Otvovicích rodiče, staví zde dům, občankou obce však podle starosty není. "Já si myslím, že je občankou Prahy, tipuje Kallista. Přesto se Bílá ke svému rodišti chová velkoryse. "Udělala dohodu s obcí, že postaví tak velkou čističku odpadních vod, aby se sousední škola nemusela starat o žumpu," říká starosta. A na dotaz, zda tedy uvažuje do budoucna, že by jí obec udělila čestné občanství, odvětil: "Snad je ještě dost času, ne?"

Slíbili jí postel

Lucie Bílá je nejen čestnou občankou Královic, ale i Kašperských Hor, kde pravidelně pořádá charitativní koncerty na záchranu místního kostela. Na charitu myslela i o uplynulém víkendu v Královicích. Na starostovi, který je velmi podnikavý a mimo jiné v obci nechal zpevnit povrchy, aby tam nebylo bláto, postavit hospodu a čekárnu na autobus, vymámila slib, že obci sežene speciální nemocniční postel v hodnotě dvě stě tisíc korun. "Já jsem jenom prostředníkem. Kam půjde, o tom rozhodnou jiní," říká Bílá.

O starostovi Královic, který má firmu na výrobu nemocniční techniky, pak prohlásila: "Kdyby měla každá vesnice či město v čele takhle šikovného a velkorysého člověka, byla by to paráda."