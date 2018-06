Lucie Bílá: Letos volím Vlastíka

* Opravdu si myslíte, že o vítězi rozhoduje štěstí?

Ano, ale to přeje jen připraveným. Což Anetka byla.

* V čem byla připravenější než ostatní?

Ti nejlepší musí mít uzrálý hlas a aspoň trochu zralé myšlenky. A Aneta, i když je mladičká, to má v hlavě srovnané. Proto dodnes neztratila své kouzlo, a já můžu být ráda, že jsem jí před rokem posílala hlasy. I když, po pravdě, jsem je dělila mezi ni a Sámera, ale Anetka jich dostala přece jen víc. Byla mi bližší.

* A teď upřímně - nejste smutná z toho, když vás tahle dívka poráží v různých soutěžích, když ještě před rokem nic neznamenala?

Ne. Opravdu nesouhlasím se svými kolegy, kteří tvrdí, že si tihle mladí svůj úspěch nezaslouží. Věřte mi, že já už mám svoje odpracováno, a navíc odjakživa říkám, že na žádné ceny nemám monopol. Vlastně se divím, že jsem dvanáct let vyhrávala skoro všechno, co tu bylo. No, a když je člověk hodně najedenej, tak přece rád předá svůj krajíc dál. Proč bych ho měla jíst jenom já?

* Na mou duši?

Něco vám řeknu - právě teď jsem na stavbě svého baráku a cítím se strašně spokojená. Vždyť já už svůj svět dobyla! Dokončuju nádherný dům, ve kterém budu brzy žít a plnit si své sny. Ano, spoustu místa tu budu mít i pro ty své sošky a ceny, jsem na ně hrdá, ale jak říkám, teď už jsem sytá.

* Jste na nedělních přenosech SuperStar závislá?

Loni jsem byla strašně napnutá a bavilo mě, že vzniklo něco nového. Tehdy se SuperStar přidala k mým oblíbeným pořadům, Chalupářům a Homolkovým. Letos už mě to tolik netáhne, i když držím palce svému favoritovi, Vlastíkovi.

* Proč zrovna Vlastimilu Horváthovi?

Protože je stejné sluníčko jako Aneta, jen v mužském vydání. A pak je mi sympatická Gabriela Al Dhábba.

* Řekněte konkrétněji, proč zrovna oni dva?

Z Vlastíka jde něha, pokora, úcta a lidskost - něco vzácně krásného. Což je dobře, protože bez pokory si kdejaký začínající zpěvák zlomí páteř. Víte, někteří soutěžící ze SuperStar vlastně začínali koncem - už nikdy nezažijí to, co na jaře loňského roku. Ty haly plné fanoušků, kteří chtěli podpisy a omdlívali... A s tím se vypořádají jen ti pokorní.

* Čím vás zaujala Al Dhábba?

Je příjemná a pozitivní, cítím z ní zvláštní klid. A ty oči! Těm člověk rád věří.

* Když jste doma se synem a s přítelem, tak se o SuperStar bavíte?

Filípka už to moc nezajímá. V prvním ročníku miloval Sámera, ale tentokrát ho nebere nikdo. Můj Venda, jako správnej bigbíťák, takovou soutěž nesnáší.

* Chybí vám letos Ondřej Hejma?

Ani moc ne, protože obdivuju moudrého chlapa Michala Horáčka, a pan Klezla je profík, který hlasivkám rozumí. Ale pro mě je nejdůležitější, že v porotě zůstal můj tým, Ondřej s Gábinou. A to nejen proto, že může národ sledovat, s jak vtipnými bytostmi mám čest pracovat, ale všichni teď vidí i to, odkud pramení nádherné Gábininy texty. Ten její vtip a přímočarost z ní v malých dávkách padá i v televizi.

* Nemají ti dva kvůli SuperStar míň času na vás?

Vůbec ne. Připravujeme spolu nový muzikál, který bude mít premiéru v říjnu. A tak bych řekla, že když se Ondra někdy nudí v SuperStar, tak už možná přemýšlí, jakou písničku do muzikálu využijeme.

* Vybíráte si před televizí, kdo z mladých zpěváků by se hodil do muzikálů ve vašem divadle?

Vlastíka bych brala okamžitě. I o loňských finalistech jsme trochu uvažovali, ale nakonec jsem si řekla, že s tím teď nechci mít nic společného - ještě není jasné, co v těch lidech je. Pořád je vše schované do krásných kostýmů, do perfektní práce vizážistů a do těch obrovských peněz, které Nova do SuperStar dává. V tom všem se nedostatky ztratí. A my poznáme až cestou kamsi, třeba k těm mým devíti Slavíkům, jestli ten zpěvák obstál.

* Ale ten Vlasta Horváth...

... toho bych brala hned.

* Přiznejte - máte doma album někoho z loňských finalistů?

To nemám.

* Ani Anetu?

Anetu a Sámera jsem slyšela, ale desky jsem si nepořídila. Nestíhám. I když Anetčinu píseň Křídla motýlí si občas brouknu, to se nebojte.