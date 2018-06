Lucie Bílá: Letos se Silvestrem zatočím

Hvězda naší populární hudby, zpěvačka Lucie Bílá, v triu Mikuláš, čert a anděl po ulicích nikdy nechodila. Domnívá se, že její role by byla předem jasná. Zatímco Mikuláše a Vánoce Lucie miluje, protože přinášejí dárky, poslední den v roce v lásce nemá. "Každý rok se Silvestra strašně bojím. Nevím, proč. Je to takový zvláštní přecitlivělý den," řekla česká slavice.

