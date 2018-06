Bylo to nefér, komentuje Bílá nabídku na rozdělení výhry z Talentu

Všichni finalisté Talentu řekli výrazné "ano" rozdělení výhry 100 tisíc eur podle procent získaných hlasů od diváků.

Jediný, kdo se o výhru odmítl rozdělit, byl Alex Dowis. To rozzuřilo Lucii Bílou. Pustila se do výtvarníka s tím, že mu dosud fandila, ale teď už nechce, aby pro něj lidé hlasovali. Nemyslí si ale, že by tím nějak zásadně změnila výsledky, neboť je prý do té doby ovlivňovala opačně.

"Bylo to poprvé, kdy jsem opravdu ovlivnila své fanoušky, a to tím, že jsem Alexovi poslala 4 hlasy za každý díl, kdy mě nadchnul. A dala jsem i na svůj Facebook lidem najevo, kdo je můj favorit. Svým "ne" ve mně probudil mé silné sociální cítění. Měla jsem zlost, že připravil o peníze malé děti, které je potřebují. I malému Andrejovi by nesmírně pomohly," vysvětlila pro Revue iDNES.cz Bílá.

Jozef Pavlusík se stal vítězem třetí řady soutěže Česko Slovensko má Talent (25. listopadu 2012).

Ještě během nedělního přenosu si ale uvědomila, že to od ní nebylo spravedlivé a Dowisovi se omluvila. Vinu za celou situaci nyní dává tvůrcům pořadu včetně sebe.

"Uvědomila jsem si, že chyba je na naší straně. Od začátku jdou naši soutěžící do hry s jasnými pravidly a bylo nefér je v přímém přenosu měnit. Proto jsem se omluvila a řekla i po přenosu Alexovi, že měl pravdu a především právo říct svůj názor," dodala zpěvačka.

Ani jednoho ze svých výroků ale nelituje. "Paradoxně si myslím, že jsem měla pravdu v obou svých projevech. V tom prvním měli šanci na vítězství všichni, v tom druhém jsem napravila něco, co se vůbec nemělo stát," prohlásila Bílá s tím, že vše dopadlo, jak mělo.