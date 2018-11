Zrušení Slavíků nás mrzí, ale pauza jim možná prospěje, tvrdí Gott a Bílá

Lucie Bílá a Karel Gott se poprvé setkali na televizním vystoupení. Zpěvačka tehdy Gotta natolik zaujala, že aniž by ji slyšel zpívat, řekl si, že s ní jednou natočí duet. To se také stalo před dvaceti lety, kdy vyšla jejich první společná píseň Když sudičky přáli nám. Na prvním společném albu Gotta a Bílé bylo úspěšných duetů hned několik. Brzy vyjde reedice desky doplněná o novou písničku, kterou složil Michal David.



„Karel tenkrát chystal desku duetů i s jinými kolegyněmi. Oslovil i mě a já byla tak drzá, že jsem mu řekla „Kájo, ozvěte se až budete chtít dělat desku jenom se mnou“. Udělal to a udělal dobře, protože to bylo jedna z nejúspěšnějších desek, které máme oba na svém kontě. Potom následovalo fantastické turné,“ vzpomíná Lucie Bílá.

Gott a Bílá jsou dva nejúspěšnější účastníci soutěže Český slavík. „To, že soutěž skončila nás netrápí. Spíš mrzí. Byla to jediná možnost kde jsme se sešli s kolegy z branže a mohli si popovídat o pracovních zkušenostech,“ říká Gott.

„Hlavně to byla příležitost jak poděkovat našim fanouškům za jejich přízeň. Můj názor je však ten, že pauza někdy prospěje. Skupina která se této soutěži věnuje najde nové investory a nový směr. Takže až se Český slavík vrátí, takt o bude se vší parádou. Byla by to velká škoda kdyby tato anketa úplně zanikala. Je to tradice a v české hudbě to něco znamená. Aspoň teda pro mne a pro Karla,“ dodává Bílá a Gott souhlasí.

„Je to přece jen dobrá věc. Já si vždy připravoval řeč na všechny pozice. Mě by nevadilo, kdybych byl poslední. Poděkoval bych za všechna ta léta.“ Podle Bílé anketa Slavík spojuje lidi. „Ani Karel, ani já na vítězství nemáme monopol. I kdybych byla na dvacátém místě, tak si této ankety nikdy nepřestanu vážit. Hlavně je to anketa lidí, ve které hlasují naši fanoušci, pro které se snažíme každý den rozkrájet,“ říká zpěvačka.

Bílá prý na Youtube pravidelně sleduje, jak se lidem líbí její nové písničky a zda neudělala nějakou chybu. Podle reakcí fanoušků se ujišťuje v tom, zda jde v tvorbě stále dobrým směrem. Nový videoklip Karla Gotta a Lucie Bílé k singlu Na křídlech slavíků vyjde 24. 11., v den, kdy se měl vysílat Český slavík.