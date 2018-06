Lucie Bílá je v nemocnici, v neděli ji v bolestech odvezla záchranka

"Lucie je v nemocnici," řekl manažer Jiří Kouble. V sobotu ještě Bílá bez problémů odzpívala koncert s metalovou skupinou Arakain ve Strakonicích. Ráno se jí ale udělalo zle.

"V neděli ráno byla v bolestech náhle odvezena z hotelu sanitkou do strakonické nemocnice a ještě ten den podstoupila operaci," uvedl Kouble, aniž by blíže specifikoval, co lékaři zpěvačce operovali.

Podle deníku Blesk jí praskla cysta na vaječníku.

Lucie Bílá zahájila 9. 3. 2012 v Polné společné turné s metalovým Arakainem.

Zpěvačka měla v pondělí křtít knihu čarodějky Marcely Košanové, které se už omluvila. V úterý a ve středu měla zpívat na Slovensku. I tyto koncerty bude muset zrušit.

"V těchto chvílích je v pořádku, nicméně pooperační rekonvalescence si vyžádá přeložení nejbližších koncertů na náhradní termíny," dodal Kouble.