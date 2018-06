Lucie Bílá je samá modřina. Může za to Carmen

"Modřiny k mé roli patří, asi to bez nich nepůjde. Však uvidí a pochopí každý, kdo se na Carmen přijde podívat," říká s úsměvem zpěvačka. Se smíchem ukazovala modřiny i rodičům svého manžela, s nimiž mimochodem celý večer trávila v družném hovoru poměrně dost času.

"Od táty Bárty jsem dostala krásnou kytku a od něj i maminky Vaška nádherná blahopřání. Já nejsem pro radikální pálení mostů. Pokud mám někoho ráda, nezmění to ani ta skutečnost, že už bydlíme každý jinde. To je totiž jediná změna mezi námi. Byli jsme s Vaškem už tak dlouho přátelé, že to pro nás opravdu žádná změna není. Chováme se k sobě krásně a trochu tím mateme okolí, ale ať si o tom myslí kdokoli cokoli, pro mě je důležité mít v životě čisto a k tomu patří i to, že s mužem, se kterým jsem prožila pět let života, mám krásný vztah i nadále," tvrdí Bílá.



Lucie Bílá jako Carmen.

Ze slavnostní premiéry má nádherný pocit. "Byla to první premiéra v životě, kterou jsem si opravdu užila. Nejen proto, že jsme už týden hráli před lidmi, ale proto, že je to opravdu role, kterou nemusím hrát, je psaná mně na tělo od začátku do konce."



Milan Richter s Livií Kuchařovou

V karlínském divadle nechyběl zpěvaččin bývalý partner Petr Kratochvíl s Pavlínou Baburkovou, objevil se tu syn Karla Svobody Petr se svou těhotnou manželkou a také přítel Taťány Kuchařové Milan Richter, který si ovšem zřejmě spletl sestry. Za ruku se tady vodil s mladší sestrou Táni Livií. "Táňa odletěla za prací do Německa, tak jsem do společnosti vyvedl Livii," nechal se slyšet Richter.