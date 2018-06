Bílou rozčílily výroky, že využila Jiráskovou. Nenechám to tak, říká

Do Lucie Bílé se na sociální síti pustil hlavně šéfredaktor bulvárního časopisu Pavel Novotný. Na svůj profil na Facebooku napsal, že má Bílá "zvyk parazitovat na umírajících bardech" a že schválně tahala fotografy za nemocnou Jiráskovou, aby se ukázala v tom nejlepším světle.

Snahu o zviditelnění jí vyčetl i bulvární server Prásk, který tvrdí, že dala Bílá přednost rozhovoru v rádiu před rozloučením s Jiráskovou v Divadle na Vinohradech.

Zpěvačka se přišla s Jiráskovou rozloučit v pondělí odpoledne na mši, kterou za zesnulou herečkou sloužil kardinál Dominik Duka.

Poté, co Bílá zazpívala Panis angelicus za doprovodu Petra Maláska, rozplakala se. "Je to písnička, kterou jsem jí zpívala naposledy u ní. Klečela jsem," svěřila se Bílá.

Lucie Bílá a Jiřina Jirásková

Co si po smrti své blízké přítelkyně o sobě přečetla, ji zarmoutilo ještě víc. "Nechci se tady k tomu vyjadřovat, protože to je nechutné. A dnes se to nehodí. Ale nenechám to tak," řekla rozladěná Bílá.

Víc se k pomluvám nechtěla vracet, aby nekazila den, který má patřit Jiřině Jiráskové.

"Já jsem jí všechno stihla říct osobně a toho si vážím bez ohledu na to, co se tady kolem děje," řekla zpěvačka.