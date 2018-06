Lucie Bílá je moje role, svěřila čtenářům iDNES.cz Hana Zaňáková

"Mám ráda obě jména," uvedla Lucie Bílá na otázku, zda se má raději právě jako Lucie Bílá či Hana Zaňáková. "Lucii považuji spíš za přezdívku. Už se mě několikrát na úřadech ptali, jestli si nechci dát jméno Lucie Bílá, ale nemám k tomu žádný důvod. Já mám své jméno Hana Zaňáková ráda. Jestli jsem něco dokázala, tak to bylo právě proto, že jsem dcera svého otce Josefa Zaňáka. Lucie Bílá je má role," uvedla populární zpěvačka.

Odpovědi Lucie bílé Zpěvačka a porotkyně Česko Slovensko má talent je hostem iDNES.cz

Čtenářům představila své nové album Bílé Vánoce Lucie Bílé, které brzy doprovodí turné po českých kostelech. Zajímavostí je, že se jedná o její vůbec první vánoční album, na které si musela počkat dlouhých 25 let.

"Mám z nového alba opravdu radost, a už proto se těším i na turné, kde zazpívám z osmdesáti procent vše, co na něm vyšlo. Zvláště se těším na písničku Být dítětem svítícím - to je text, za který Pavlu Vrbovi nesmírně děkuju," dodala Lucie Bílá.

Otázky se rovněž točily kolem soutěže Česko Slovensko má talent, v níž zpěvačka usedá jako porotkyně. "Není to příležitost jen pro naše účinkující, ale i velkou příležitostí pro mne. Můžu se prezentovat jako člověk a to není zrovna k zahození. Těším se na každý víkend a netěším se až to skončí. Snažím se brát svou roli zodpovědně a neprošvihnout žádnou šanci kdy můžu někomu pomoci s trémou, a nebo s odchodem po verdiktu NE. Ale role to jednoduchá není. Ne každý pochopí že NE jednou uslyší od nás kromě vítěze všichni. Chvála Bohu za pana Krause i pana Slávika kteří mi pomáhají mé emoce držet na uzdě. Všechno moc prožívám."

Že emoce umí s Lucií Bílou pořádně zacloumat, dokázala v odpovědi na otázku "Co říkáte na dnešní tragickou smrt Karla Gotta?".

Špatný vtip nechtěla přehlédnout. "Vážený a milý, za tato slova byste si zasloužil pořádných pár facek. Škoda, že u toho nemůžu být," odpověděla Lucie Bílá v závěru svého rozhovoru s čtenáři iDNES.cz.