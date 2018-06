Lucie Bílá: Je čas začít pracovat!

"Jsem moc spokojená. Poslední tři roky jsem se věnovala jen soukromým věcem, dala si dohromady dům, rodinu a vlastně celý život. Teď se cítím nabitá jak rychlík a také mám v příštím roce v plánu pěkně rychle letět dopředu. Je čas začít pracovat, a věřte mi, že se nemůžu dočkat, až to roztočím na plný plyn," svěřila se Lucie Bílá.

Lucie Bílá v minulosti nejednou zažila těžké chvíle v osobním životě. Ale ani ty ji nezlomily, jen přiznává, že se v mnohém změnila. "Někdy život bolí jak čert, ale už ze zkušenosti vím, že všechny smutky jsou vykoupením něčeho dobrého. Když mě dnes něco podobného potká, už se neděsím ani se s tím neperu. Nechám to plynout a věřím, že ta odměna bude stát za to. Každému, kdo je smutný, bych chtěla říct: neboj, za rohem na tebe čeká štěstí," míní zpěvačka.

Lucie Bílá miluje vánoční svátky a už nyní se těší, až se svou rodinou bude stát u rozsvíceného stromečku. Navíc oslavy budou velmi výjimečné. "Letošní svátky budou u nás obzvlášť radostné. Budeme je totiž trávit prvně v novém domě. Mám za sebou pár let kdy, jsem postrádala zázemí a klid, věci jsem měla po krabicích a stejné to bylo i s myšlenkami. Teď mám konečně vybaleno a jsem šťastná jako blecha. Mám všechno, co jsem si přála mít. A navíc teď mám i úžasnou chuť do života i na práci. Tak hurá na to! " usmála se šťastně Lucie Bílá.