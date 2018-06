Lucie Bílá: Inzerát si dávat nebudu

* Skutečně si myslíte, že vaše enormní popularita každého muže otráví?

Na začátku mi říkali, že jsou dost odolní, aby to zvládli. Věděli, do čeho jdou, tvrdili, že mě mají rádi a že Lucie Bílá je vlastně jen mým povoláním. Jenže pak poznávali, jak je to všechno těžké. Se mnou totiž žádný muž nikdy nebyl sám.



* Můžete to vysvětlit?

Žádný z mých partnerů nebyl slaboch, ale postupem času všichni svou sílu ztráceli. Nedivte se, tlak médií a zvědavost veřejnosti vedly k totální ztrátě soukromí a anonymity. Rozebíraly se i naprosté intimity, což neunese žádný muž. Já jsem na to za patnáct let v pop-music zvyklá, ale oni na to nebyli zvědaví.



* Je to vážně tak nesnesitelné?

Jen si to představte. Ráno otevřu noviny a koukám na údajných třináct partnerů Lucie Bílé. Přitom osm z nich je vymyšlených. Avšak komu to vadí, další noviny a časopisy to pak stále dokola opisují. Jindy mi zavolají a zeptají se, zda bych chtěla druhé dítě. Odpovím, že by se mi líbila k synovi ještě holčička. A druhý den si na první stránce přečtu vedle své fotky velikánský titulek: Kdo mi udělá dítě? Příště lžou: Bílá nám svěřila, že má ráda sex. A jindy zase bulvár tvrdí, že prý u toho jenom ležím na zádech a funím. Není to strašné? Kterému normálnímu chlapovi by tohle nevadilo? Kdo by chtěl, aby se o něm spekulovalo, zda mi udělá dítě a kolikrát denně to zkoušíme?



* Ale leckomu by dělalo dobře objevovat se na veřejnosti ve vaší společnosti...

Zprvu to je možná zajímavé, ale každý chlap má svoji práci, svoje ego i svou dávku ješitnosti. Nakonec to dojde tak daleko, že ve mně vidí konkurenta a soupeře. Místo toho, aby mě pohladil po vlasech, nastaví ruku a chce si se mnou dát páku.



* Kdo vyhrává?

No, přetlačím ho. To se nedá nic dělat... (směje se) Jeden z mých bývalých partnerů mi říkával: Kdybys mě vyměnila za jiného, nic se ve tvém životě nezmění. Postavilas dům, budeš stavět další a větší, klidně koupíš drahé auto a máš takové honoráře, jaké já nikdy nevydělám. Doléhal na něj pocit, že ho k životu nepotřebuju. Tak dlouho si to vsugerovával, až tomu doopravdy uvěřil. Pak už si myslel, že jsou pro mě všichni ostatní důležitější než on sám.



* Proč jste se ho nesnažila přesvědčit, že zrovna on je tím jediným?

Jak víte, že jsem se o to nesnažila? Já ho strašně moc přesvědčovala, že ho potřebuju, ale asi jsem to dělala špatně. Anebo naopak moc.



Vadilo mu na mně všechno



* Chodíte do nablýskané společnosti, setkáváte se s nejlepšími umělci, s nejvlivnějšími politiky, s bohatými obchodníky. Asi každého vašeho partnera musí občas napadnout, zda není ohrožen.

Ale já mu přece nebudu namlouvat, že Karel Gott je nezajímavý člověk a že jsem se při večeři s prezidentem republiky zoufale nudila. Tohle si nemůžu vymýšlet jen proto, abych doma měla klid. Podívejte, když člověk tomu druhému něco vyčítá, obvykle mívá problém sám se sebou. A tak jsem najednou musela poslouchat, jak všechno dělám špatně. Pak už jsem ani nevěděla, jak držet hrníček, jestli smím říkat, co chci, kdy se mám smát, co si dát k jídlu. Zda můžu spolupracovat s tím nebo s oním, aby se to mého partnera nedotklo. Vadilo mu i to, v jakém vystupuju oblečení.



* Vyzývavý dekolt by leckterý muž zazlíval své ženě, i kdyby pracovala v obyčejné kanceláři.

Ale já jsem zpěvačka, takže musím nosit oblečení, které se líbí. Nemůžu vylézt na pódium v roláku. Ačkoliv jsem měla období, kdy jsem chodila v kvádru. Tehdy jsem svému příteli chtěla ukázat, že on je pro mě tím jediným na světě. No, a stejně to dopadlo tak, že si našel jinou.



* Na nejrůznějších recepcích jste zahrnována mimořádnou pozorností. Jak se cítí váš partner? Jako přívažek?

Jsou recepce, na nichž se musím objevit. Třeba po koncertech nebo charitativních akcích, které by se neuskutečnily nebýt sponzorů, kteří si mě pak přejí vidět na večírku. Půlhodinku se tam podepisuju, fotím se s lidmi, kteří o to stojí. Můj společník u toho opravdu nemusí být, protože by postával někde za mnou a připadal by si hodně špatně. Ovšem při některých jiných příležitostech jsem rozhodně nechtěla být sama.



* Které máte na mysli?

Předávání různých cen. Třeba slavíků. To je pro zpěváka hodně důležitý den. Slavíků už mám doma pěknou sbírku a mnozí by si asi přáli, aby zase vyhrál někdo jiný. Navíc za patnáct let v branži se nevyhnete některým konfliktům nebo nedorozuměním, ať se o to pokoušíte sebevíc. I proto nechci na vyhlašování sedět sama. Jenže při jednom z minulých ročníků jsem noc před dnem slavnostního předávání prožila v dlouhatánské hádce. Nikam nepůjdu, je to odporná společnost, vztekal se můj tehdejší partner. Kašlu ti na to, vypij si to sama, protože to je tvoje práce, poslouchala jsem až do rána. Na tak důležitý večer bych měla přijít s tím, kdo je mi nejbližší. A on, místo aby mi byl oporou, se se mnou pere... Chtěla jsem s ním oslavovat, ale nic hezkého se nekonalo. Tak bych vám mohla vyjmenovávat předávání všech slavíků a televizních cen.



* Pro vás to tedy nebyly sladké chvíle?

Vždycky to byl jeden velký stres!



Jsem zranitelná



* Připustíte, že společnost lidí ze showbyznysu nemusí být každému milá a že se tam váš partner mohl cítit špatně?

Špatně? On tam měl být se mnou, ne s nimi! Já mám pověst ženské, která všechno zvládne. Holky, které, když je na zemi, není potřeba podávat ruku, protože vstane sama. Život mě naučil tvářit se jako chlap, ale já jsem uvnitř úplně jiná. Zranitelná. Určitě víc, než si myslíte.



* V roce 2000 jste se rozešla s Petrem Kratochvílem, s nímž máte syna Filipa. Jak jste si zvykala na pocit, že jste po osmi letech bez partnera?

V pětatřiceti jsem s malým klukem najednou zase bydlela u rodičů v dětském pokojíčku. Z krásného domu jsem si své věci odvezla v krabicích a igelitkách. Synovi jsem se bála povědět celou pravdu: Jsme u babičky a dědy proto, že se u nás doma něco opravuje. A později jsem vysvětlovala, proč má jeho tatínek malé děti i jinde. Filípku, ty sis sourozence přál a já nemám čas, tak to tatínek, protože je hodný, zařídil jinak, říkala jsem. Všechno jsem zvládla. Až na jediné - nedokázala jsem být sama sobě štítem.



* Štítem? Před čím?

Před okolím. Opuštěná matka je pro ostatní jako trn v oku. Cítila jsem se hrozně, když se mě jeden novinář na večírku optal: S kým dnes půjdete domů?



* Máte spoustu posluchačů. Odvážil se některý z nich vás na ulici oslovit a pozvat na rande?

Ne, nikdy...



* Muži se vás bojí?

Nemyslím, že by se báli. Nedívají se však na mě jako na holku, která by se jim líbila, ale jako na Lucii Bílou. Mají zvláštní ostych. Jeden pán mě zastavil a povídá: Mám vás moc rád. Já zrovna měla chuť s někým zajít na kávu, a tak mu říkám: Nedal byste si se mnou kafe? Jé, to nejde, odpověděl zaraženě a odešel.



* Zkušený psychiatr Miroslav Plzák o umělkyních, zvláště herečkách a zpěvačkách, prohlašuje, že chtějí být stále zamilované. Prý neumějí pochopit, že nejpozději do roka každá vášnivá zamilovanost nutně opadne. Jste také taková?

Vy máte pocit, že patřím do tohoto pytle? Kdepak, už dávno tvrdím, že člověk má být šťastný, když prožije den, v němž je klid a nic se nestalo. To, po čem toužím, je zázemí. Chystám se stavět dům. I když to není zrovna holčičí práce. Ale přece si nebudu dávat inzerát. Třeba: Lucie Bílá, jsem sama, což asi víte.



Proč vedle ní chlapi slábnou

Lucie Bílá. Půvabná, bohatá a slavná. Zdálo by se, že taková žena je nevěstou či partnerkou k pohledání. Tisíce mužů sní o tom, že by se objevili po jejím boku. Jen ten, kdo to zažije, však pozná, zač je toho loket. Majitelka osmi českých slavíků rezignovaně říká, že ji povolání semlelo: "Tatínek mi tvrdí, že nemám nárok do svého života tahat někoho dalšího. Ještě před dvěma lety jsem mu oponovala, ale teď už ne."



Všechny dosavadní vážné vztahy nejpopulárnější české zpěvačky ztroskotaly. Podle Bílé s ní muži začnou soupeřit a nevydrží obrovský zájem veřejnosti ani mediální humbuk, který její kariéru provází. Zažil to i podnikatel Petr Kratochvíl, muž, který Lucii Bílou zřejmě poznal a ovlivnil nejvíce. Žili spolu osm let a přivedli na svět syna Filipa. "Lucka bude mít se sháněním partnera vždycky problém," myslí si Kratochvíl a vysvětluje: "Nějaký bohatý byznysmen se ji bude snažit využít k získání politických a kulturních kontaktů." Ještě černěji to vidí za předpokladu, že by si zpěvačka našla muže s průměrným platem: "Chudý chlap dostane mindrák a s Luckou bude kvůli penězům."



Sám Kratochvíl starosti s hubenější peněženkou neměl, protože - jak uvádí - vydělával víc než Bílá a mohl jí i často poradit. Kdyby však byl odkázán na nevelkou měsíční gáži, cítil by to ve vztahu k lépe situované partnerce jako handicap: "Jsem konzervativní. S mužskou hrdostí se neslučuje, aby žena platila za chlapa večeři nebo mu kupovala auto."



Do kina nebo do zoo? Vyloučeno!

Ale ani zámožnému Kratochvílovi se s Lucií Bílou nežilo snadno. Soukromí si udrželi jen za zdmi obývaných nemovitostí. Anebo při několikaměsíčních pobytech na Floridě. "Tam jsem mohla klidně chodit v teplákách a nikdo si mě ani nevšiml," vzpomíná Lucie Bílá. Jakmile však v Česku vyjde na ulici, nemá klid. Procházka po pražském nábřeží nebo výlet do zoo? "Vyloučeno, to je tragédie," říká Petr Kratochvíl, "všichni na ni koukají, někdo ji chce obejmout, jiný dát pár facek, a vy děláte jakéhosi bodyguarda. Je to strašná daň popularitě."



Když se Lucie Bílá vydá do supermarketu, podepisuje se mezi mlékem a jogurty. Tohle by snad muž, který ji doprovází, ještě unesl. Ale když usednou jako každý jiný pár v kině a po chvíli někdo zpěvačce zezadu zaťuká na rameno, cloumá jím vztek. Přesto se ovládne a těší se na společné chvíle v útulné vinárně. Ale i tam je hvězda pop-music středem pozornosti. Při večeři přijde ke stolu cizí paní a odsune zpěvaččin talíř stranou s tím, že si chce pořídit pěkné památeční foto. "A to vše učiní zrovna ve chvíli, kdy se mi můj partner chystá říct, že mě má rád," říká česká slavice.

Na větvi číhá fotograf

Ještě horší nástrahy chystají na jakéhokoliv partnera Lucie Bílé noviny a časopisy. Když se zpěvačka začala stýkat se Stanislavem Penkem, veřejnosti neznámým pozounistou, novináři chtěli odhalit identitu jejího utajovaného partnera stůj co stůj. "Nevěděli, jak vypadá, a tak fotoreportéři vyfotili snad padesát jiných mužů, než se jim povedlo ulovit toho pravého," říká Bílá o honu na pozdějšího manžela, s nímž však dlouho nevydržela.



Enormní zájem médií o Lucii Bílou a vše, co se týká jejího soukromí, nevoněla ani podstatně zralejšímu Kratochvílovi. Ten připouští, že zprvu se člověku může zdát takový zájem příjemný: "Pak pochopíte, že ať uděláte cokoliv, jste pod drobnohledem a druhý den o tom všichni vědí." V dobách, kdy se Kratochvíl zamiloval do bývalé miss Pavlíny Baburkové a s Bílou se rozcházel, nenalézal úlevu ani ve své jevanské vile. "Přijížděl jsem domů a fotografové na mě číhali, rozsazeni po stromech," tvrdí Kratochvíl. I dnes, kdykoliv se někde objeví vedle Lucie Bílé, okamžitě se ve společenských médiích rojí sloní titulky o staré lásce, která nerezaví. "Přitom mám manželku, rodinu a jsem v pohodě," říká s trpkostí Kratochvíl.



Ani Penk neunikl při krachu manželství s nejostřeji sledovanou umělkyní českého showbyznysu pozornosti médií. "Rozchod oba považujeme za uzavřenou záležitost a k jeho příčinám se nehodláme vyjadřovat," opakoval do omrzení. I dnes tají číslo svého mobilu a na vzkazy a žádosti o rozhovor ani neodpovídá.



Ten od té slavné

Soužití slavné ženy a neznámého muže je možná vítaným námětem pro romantický film s happy endem, ale realita bývá drsnější. Podle psychologa Petra Šmolky ztrácí muž v takovém svazku vlastní identitu: "Milého pozounistu nikdo neznal a najednou ho bylo všude v médiích plno. Všimněte si, jak byl prezentován: jako ten od té slavné." Šmolka ví, že muž se vůči partnerce začne vymezovat. Chce získat pocit, že má aspoň v něčem navrch. "Dokonce se stává, že slavná od svého neslavného sem tam nějakou chytne. Uplatnit fyzickou převahu je totiž pro chlapa snadné," říká psycholog, podle něhož lze za vymezování pozice vůči ženě považovat i neustálé peskování a kritiku směřující na partnerčinu hlavu. Lucie Bílá přiznává, že takové plísnění už zažila. "Pokud se muž žijící v nerovném vztahu rozhodne být nevěrný, pak si často vybírá buď prostitutky nebo ženy s nízkým společenským postavením," nastiňuje Petr Šmolka, kam až může líbezný vztah klesnout.



Nejznámější český psychiatr Miroslav Plzák na téma láska a peníze s oblibou prohlašuje, že ženy jsou naprogramovány k hledání živitele: "Když jsou samy movité, stávají se při výběru bezradnými. Zprvu si najdou muže ještě movitějšího. Později začnou hledat ,normálního' chlapa pro rodinu." Bílá odmítá, že by potenciálního partnera dopředu finančně lustrovala: "Nikdy jsem se ho nezeptala, zda má Karlštejn. Nezajímá mě, co vlastní, ale jestli mě umí vzít za ruku. Zda mi nastaví rameno, když se mi chce brečet, a nezneužije toho, že mě brečet viděl." Jenže jak si má být obyčejný chlap jistý, že je u hvězdy jedničkou a že ho neohrožuje nikdo ze smetánky, která se kolem ní točí? "Má-li trošku menší sebedůvěru, jsou jeho obavy k nevydržení," říká Šmolka.



Lucie Bílá prý svým partnerům dávala možná až moc najevo, že jsou pro ni víc než významní lidé, s nimiž se setkává. "Ale nemohla jsem říkat, že Karel Gott je nezajímavý a že jsem se při večeři s prezidentem nudila," odmítá zpěvačka taktické chlácholení. Jenže psycholog Šmolka zastává jiný názor: "Kdyby se Bílá vrátila z večeře s Klausem a tomu svému řekla, že se docela nudila a že doma je to lepší, tak by jí pusa neupadla. A partnerovi by udělala radost." Podle něho si každá rozumná ženská dá velký pozor, aby po příchodu z podnikového večírku jásala, jak jsou kolegové fajn. "To by byla padlá na hlavu," dodává psycholog.



Jenom v Hollywoodu?

Kde by tedy mohla Lucie Bílá nalézt muže, s nímž by měli naději vzdorovat nástrahám, které je nutně potkají? "Měla by mít chlapa sobě rovného," říká Petr Kratochvíl a sám se ptá, kde ho hledat. "Snad v Hollywoodu," odpovídá s nadsázkou. Sebevědomý muž, který ví, v čem je dobrý, a kterému se daří v povolání - pokud možno společensky prestižním. To je doporučení psychologa Šmolky. Naopak muž, jenž neoplývá sebedůvěrou a má sklon třeba jen k malé vnitřní nejistotě, složitou situaci nezvládne. Možná se zpočátku cítí silný, ale pod všemožnými tlaky slábne. "Všichni moji partneři postupem času sílu ztráceli," přiznává nakonec i Lucie Bílá.