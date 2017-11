Bílá: Vyznamenání od prezidenta Zemana jsem vzala hlavně kvůli rodičům

„Nejvíce si cením asi ceny Thálie za Johanku z Arku. I když pro mě i státní vyznamenání znamená hodně. A navíc, já jsem si ho šla vyzvednout s tatínkem. V té době jsme to v rodině neměli moc jednoduché a já jsem byla ráda, že jsem tátovi trochu odvedla pozornost od bolesti, kterou jsme měli. A táta si to užil a já vlastně taky,“ řekla Lucie Bílá.

„Popravdě řečeno, vzala jsem to vyznamenání hlavně pro svoje rodiče. Mohla jsem mamince poděkovat za život a za všechno a chtěla jsem potěšit svého tátu, on je ta stará škola, která si toho vyznamenání opravdu velmi cení a říká, že jsou věci, které se neodmítají,“ míní.

Před pár dny dostala zpěvačka vyznamenání od české Hospodářské komory. Za přínos pro zemi bylo vyznamenaných 13 mužů a ona jako jediná žena. „Musím se smát, protože jsem kromě toho vyznamenání dostala možnost, že mi ušijí košili na míru. Tak jsem je poprosila, jestli by to v mém případě nemohla být košilka, protože já košili na míru samozřejmě nepotřebuji,“ řekla zpěvačka na Impulsu.

Co se dalších ocenění týče, letošní ročník Českého slavíka může být pro Lucii Bílou výjimečný, protože by se mohla podvacáté stát Zlatou slavicí. „Můj diář mi říká, že jsem opět byla celý rok velmi pracovitá. Ale takhle: těch 19 je neuvěřitelných. Samozřejmě, 20 zní krásně, ale i kdyby nepřiletěl, tak i tak děkuji a tu anketu vždycky budu ctít, protože... No dobře, kecám. Na polici mám ještě spoustu místa,“ dodala zpěvačka, která 16. prosince vystoupí také na Českém mejdanu s Impulsem.