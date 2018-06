Lucie Bílá dovezla farářovi anděla

Polský farář, který získal před lety české státní občanství, proslul tím, že Bílou oddal s jejím prvním manželem Stanislavem Penkem v lanškrounském kostele, místě svého působení. Manželství se sice rozpadlo, nikoli však přátelství faráře a zpěvačky.



Lucie Bílá s farářem Zbigniewem Czendlikem

"Se Zibim se známe už deset let a máme se moc rádi. Ráda pro něj vždycky něco udělám, zvlášť když jde o charitu, do které vkládá velké úsilí," říká Bílá. Na Kunětickou horu dorazila především kvůli křtu mikrobusu vybaveného elektrohydraulickou plošinou pro nakládání vozíčkářů, jehož se stala kmotrou a který Czendlik pořídil z výtěžku charitativního golfového turnaje Zibi Cup 2008.

"Byl to už šestý ročník, ale jak nám přáli dárci - vybralo se milion dvě stě tisíc korun - tak nám tentokrát nepřálo počasí. Ten nahoře nám začal to auto křtít hned na začátku. Pršet vydrželo celý den a přestalo, až když turnaj skončil. Já jsem naštěstí coby pořadatel nehrál, nechtěl jsem se rozptylovat, stejně bych nic nezahrál, a tím jsem vyhrál. V klubovně u krbu jsem totiž mohl litovat hráče, kteří statečně přistoupili ke hře a jen málokdo z nich to vzdal," říká Czendlik.



Lucie Bílá při křtu mikrobusu vybaveného elektrohydraulickou plošinou pro nakládání vozíčkářů

Bílá se vedle role kmotry ujala také předávání cen pro vítěze turnaje a losování speciálních cen, zájezdů do destinací, kam létá ČSA. Jiří Bartoška ani Petr Vondráček se ovšem ocenění nedočkali, štěstí jim stejně jako počasí tentokrát nepřálo. Dárek dostal i slavný farář, Lucie Bílá mu přivezla anděla.