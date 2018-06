Lucie Bílá: do klipu obsadila rodinu. Za hubičku

"Dostanou DVD. Musejí mít radost, že mají na památku do alba i nějakou vizuální podobu," říká zpěvačka. Nápad obsadit do klipu rodinu prý přišel logicky. "Text k písničce není jenom o lásce, je trochu vážnější, než to z dálky vypadá. Nicméně jsem chtěla, aby obraz nepodporoval tu vážnost, aby byl lehký stejně jako hudba. A lehkost mi dá několik podob - starý, mladý, ošklivý... I když já tam žádného ošklivého nemám," opravuje se rychle Bílá.

Na věkově i od pohledu rozdílný komparz, který v klipu tancuje, využila například svého švagra Štěpána, který je mimochodem jejímu manželovi Vendovi velmi podobný, i jeho dcerku Simonku. Prostor dala samozřejmě také příbuzným ze své strany, například bratrovi Karlovi a jeho synovi Vojtíškovi. Samozřejmě nechybí ani její syn Filip, který si s mámou v klipu zatancuje.

Prsa mi tančit nedovolí

"Je to taková improvizace, Filípek se asi třikrát otočí a já jenom tak na půlku. Dělá totiž takového hada na zemi, což mi vážně nešlo. A nevím proč, asi to bude těma prsama," směje se Bílá. Vedle její rodiny a blízkého příbuzenstva v klipu tančí baletní mistr z Národního divadla, tanečník a zároveň kytarista z kapely jejího muže Václava Noida Bárty, exotická kráska, která tančí flamenco, či energický stepař. "Kolik jich je dohromady? To si musíte spočítat. Klip už je k vidění na Óčku," radí zpěvačka, která podle svých slov prožívá šťastné období.

"Mám zajímavý a dobrý rok. Na co sáhnu, to se mi daří," tvrdí. Čáru za minulostí prý udělala knihou Jen krátká návštěva potěší a teď je znovu na startovací čáře. Na pomyslnou běžeckou dráhu se vydá právě s novou deskou, která vyjde v září, novým muzikálem v Divadle Ta Fantastika a velkým turné, které vypukne 15. září ve Strážnici. "Deska je podle mne to nejlepší, co jsme dosud s Ondrou Soukupem a Gábinou Osvaldovou udělali. A název Woman? Někdo mi ho coby vlastence vyčítá, ale mně to slovo přijde krásný. Česky ´ženská´ zní docela tvrdě."

Přizvala staré známé i mladou Farnou

Hosty turné nazvaného Lucie Bílá 22 Madeland Tour 2007 budou Kamil Střihavka, Václav Noid Bárta, Ondřej Soukup a Ewa Farna. "Nevím, jestli jsou to hosté, které u mě nikdo nečeká... Střihavka se mnou dělá spoustu let na muzikálech a naše první turné bylo v roce 1992, to je už patnáct let, to je strašný. Pak tam mám svého muže, kterého si strašně vážím jako autora, Ondřeje Soukupa coby hráče na sólovou kytaru a nakonec jeden z našich největších talentů Ewu Farnou. Narodila se v roce, kdy jsem přestala kouřit, tedy někdy před čtrnácti lety, a na to, že je jí teprve tolik, má koule," míní Bílá.

S mladou rockovou zpěvačkou, která na jejím turné zazpívá písničku Ticho ze své nové stejnojmenné desky, si mimochodem střihne jeden ze svých známých hitů Láska je láska. A aby dokázala, že fandí budoucnosti talentované dívky, pokřtí 2. října v Lucerna Music Baru i její novou desku.