Lucie Bílá: Chlapa nemám, ještě není správný čas

"Nevím, proč bych někam jezdila taxíkem, mám svého řidiče, manažera, který mě vozí, a když mě náhodou neveze on, veze mě jeho manželka. Taxíkem už jsem nejela, ani nepamatuju, někdo si asi potřeboval vymyslet kachnu. A co bych to byla za celebritu, kdybych ji neustála," prohlásila v pořadu Top Star na Primě Bílá.

Vedle neznámého, podle svědků asi padesátiletého podnikatele z Hostivic je jí přisuzován bohatý Francouz, také podnikatel. Ani toho prý zpěvačka nemá. A odmítá si hledat partnera i prostřednictvím reality show, která byla nápadem jisté televizní stanice. "Hledat nikoho nebudu, ať si mě dotyčný najde sám," říká.



Lucie Bílá a Václav Noid Bárta jsou přátelé

Nedávno rozvedená Lucie Bílá se na další vztah ještě necítí. "Není ten správný okamžik. Ještě si v sobě musím udělat pořádek. Dávám si dohromady i věci kolem sebe, mám třeba i čas na to, probrat se v mé sbírce knoflíků. Budeme s Karlem Gottem moderovat speciální Miss ČR a já dostala za úkol pošít jimi šaty dívek," prozrazuje Bílá.

A co říká na svého již zamilovaného exmanžela Václava Bártu, který dva měsíce chodí s Alenou Jáklovou, sestrou Petra Jákla a švagrovou rosničky Romany Vítové? "Považuju ho za kamaráda a co bych to byla za kamarádku, kdybych mu nepřála štěstí?" uzavírá.