Ze svých lásek si dělám nejlepší kamarády, říká Lucie Bílá

Vaše soukromé peripetie, rozchody s partnery a podobně asi patří k vašemu výbušnějšímu naturelu. Jste jako kamna, o která se někdy sama popálíte. Nebo to tak není?

No, kdybych žila nějaký úplně vyrovnaný život, asi bych neměla o čem zpívat. Na druhou stranu mohu s klidným svědomím koukat do sálu, prožívat i příběhy lidí, kteří tam sedí, a oni mi mohou o to víc věřit. Moje povolání jsou emoce a samozřejmě se mnou zmítají i v životě. Kdybych je neměla, byla bych robot. Umět jenom tóny a noty nestačí, bez toho srdce by to bylo chladné. Kdybych žila jenom podle pravidel a zpívala jenom podle pravidel, bylo by to na nic.

Tomu rozumím, že bez emocí a prožitku nemůže vzniknout něco silného. Neubíjí vás to ale?

To víte, že ano. Ale co když je to správně? Jakákoliv ženská, která trochu vybočí z řady, ať je to zpěvačka, malířka nebo spisovatelka, má s tímhle vždycky honičku.

Mám dojem, že vám v tomhle ohledu lidi drží palce, ne? Neslyšel jsem, že by vás za vaše partnerské vztahy někdo kritizoval.

Myslím, že už si zvykli na to, že se u mě občas některé věci mění (smích). Víte, já umím začátky a konce. Ty prostředky mi nějak nejdou. Je pravda, že si ze svých lásek dělám nejlepší kamarády. Z mých bývalých partnerů není nikdo, komu bych se musela nějak vyhýbat, kličkovat před ním. A to je podle mě správně.

Kdysi, bezprostředně po rozchodu s otcem vašeho syna Filipa, producentem Petrem Kratochvílem, jste ale trochu zatrpkle mluvila. V televizním dokumentu jste řekla, že jeden den jste měla dům na Floridě a před obývákem zaparkovanou jachtu, a nakonec jste byla ráda, že jste měla svůj panelákový byt v pražských Strašnicích. Dokonce jste popisovala, že nevěru jste mu odhalila už pět let před rozchodem a snažila jste se to udržet.

Jak bych to řekla... Každý silný muž má silné sexuální libido a to prostě Péťa Kratochvíl vždycky bude mít. Na druhou stranu on je vždycky jeden z prvních lidí, za kterými jdu a konzultuji s ním nejrůznější věci. Jsem s ním ve spojení skoro denně. A k tomu dokumentu: samozřejmě že mi bylo tehdy smutno a že to bylo těžký. Problém ovšem je, že žiju svůj život před zraky všech. A všichni vidí všechny moje přehmaty i prohry.

Celý velký rozhovor s Lucií Bílou najdete v týdeníku Téma.

