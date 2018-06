Lucie Bílá: Komediant jsem byla už jako dítě

"Pamatuji si, jak jsme s bráškou a kamarády chodili po vsi s košíkem a koledami. Líbilo se mi to. Ale už tenkrát ne pro to, co si vykoleduji, ale pro ty básničky a písničky, kterýma jsem lidi bavila. Komediant jsem byla už jako dítě," řekla zpěvačka.

Velikonoce podle ní mají úplně jinou atmosféru než Vánoce. "Mám je ráda, cítím v nich zrození, začátek," prozradila Bílá s tím, že samozřejmě nemohou chybět háčkovaná vajíčka a jiné dekorace.

Začátkem roku si totiž Lucie Bílá dala předsevzetí, že dva dny v týdnu bude věnovat jen sama sobě.

"Vařím dobroty, koukám na pohádky, mobil musí být samozřejmě vypnutý a takovou atmosféru chci mít i o letošních Velikonocích," prozradila Slavice, kterou už brzy čeká testování nových příchutí minerálek, jejichž je tváří.

"Jsem napnutá jako kšandy. Jsem zvědavá, co si na mě při degustaci připravili. Svoji úplně první degustaci v životě jsem zažila ve Florencii. Tehdy mě ale místo vína zajímalo spíše sušené masíčko," dodala Bílá.