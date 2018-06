Lucie Bílá a Václav Noid Bárta se rozcházejí

"Je to tak, domluvili jsme se s Luckou v největším klidu a pohodě, opravdu jako kamarádi, že pro nás bude lepší, když spolu nebudeme dál žít. V Otvovicích už nějaký pátek nebydlím, ale jinak se pro nás prakticky nic nemění," říká zpěvák, kterého od několikanásobné zlaté slavice dělí čtrnáctiletý věkový rozdíl.

Důvod ukončení vztahu, který se zdál být pro veřejnost více než idylickým, nechce uvést.



Lucie Bílá a Václav Noid Bárta se budou potkávat v Carmen

"Není v tom ženská, jak píše jistý deník, to byla naprostá kravina. Ta blondýnka je kamarádka a držím ji na zádech, což se mezi kamarády běžně dělá. Opravdu nikoho nemám a ani nikoho nehledám. Myslím, že ani Lucka ne. Máme se opravdu hrozně rádi, jsme spolu na jevišti při zkouškách a držíme se za ruce... Nemůže za to nevěra ani žádný jiný průšvih. Nevím, jak to říct, ale že jsme se dohodli, že půjdeme od sebe, bylo pro nás oba krásné rozhodnutí," dodal Bárta.

Podle deníku Aha! se partneři chtějí i rozvést, to však zpěvák popřel.