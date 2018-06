Lucie Bílá a Václav Noid Bárta: Milovali se, ale lásku podcenili

Lucie Bílá a Václav Noid Bárta se sblížili před pěti lety. Tehdy byli zamilovaní až po uši, i když věděli, co všechno může čtrnáctiletý věkový rozdíl způsobit. "Vašek je sice podle někoho neperspektivní, ale mně je s ním opravdu dobře a mám radost z každého dne, který je. Už dávno jsem se odnaučila v lásce plánovat. Byla bych ale sama proti sobě, kdybych od něčeho tak pěkného utekla pro to, co bude zítra, nebo pro to, co si o tom myslí druzí," uvedla tehdy Bílá v rozhovoru pro MF DNES.

Že všechno nemusí vyjít, věděla zpěvačka hned od začátku. Tehdy ale hrála velkou roli pověstná chemie, díky níž dokázala vybočit ze zajetých stereotypů. "Když už je člověku trochu víc, má svoji práci a svůj zajetý systém, není žádná legrace najít někoho, kdo do toho rozjetého vlaku naskočí a přitom bude brát všechno přirozeně a ještě vám dodá energii," vyprávěla s nadhledem zamilovaná Lucie Bílá.

Dnes je ale vše jinak: zpěvaččin pětiletý vztah, který stvrdila svatbou před dvěma lety, je v troskách. Důvod? Ten skutečný znají jen partneři. Mluví se o pověstném vyhoření. - čtěte Lucie Bílá a Václav Noid Bárta se rozcházejí

Nejde přitom o nic momořádného. K vyhoření dochází v partnerských vztazích poměrně často, možná i kvůli jisté pohodlnosti partnerů. "Když se zamilovanost transformuje do silnějšího citu, lidé už do toho začínají vnášet úvahy o tom, kde budou žít, jestli založí rodinu, kdo bude dělat kariéru atd. Když tuto věc neudělají a mají pocit, že to za ně vyřeší láska, tak to pak skončí velmi rychle," tvrdí psychiatr Jan Cimický.

Partneři se podle něj často dopouštějí chyb už v počáteční fázi. "Všechno se odvíjí od toho, jak intenzivní vztah prožívají na počátku. Často se totiž stává, že milenci chtějí být pořád spolu, odříznou se od přátel a najednou jsou tak silně propojeni, až se spálí. Zvláště ve chvílích, kdy je spojuje i práce," dodává Cimický s tím, že krach takto silného soužití nemusí znamenat konec okamžitý, ale pozvolný, neboť se z milenců postupně stávají "kamarádi".

A podobný průběh měl zřejmě i vztah Bílé a Bárty, kteří se podle svých slov chtějí rozejít v dobrém. "Domluvili jsme se s Luckou v největším klidu a pohodě, opravdu jako kamarádi, že pro nás bude lepší, když spolu nebudeme dál žít," řekl iDNES.cz Bárta, který ale popřel, že by se rozváděl. Bílá to však připustila v rozhovoru pro deník Blesk.