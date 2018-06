Rekord Lucie Benešové: 15 poporodních kil shodila za dva měsíce

Lucie Benešová je vedle Libuše Šafránkové či Karla Heřmánka jednou z hlavních postav nováckého seriálu Gympl s ručením omezeným. A právě natáčení, které se rozběhlo na jaře, donutilo herečku, aby poporodní váhu zredukovala v rekordně krátkém čase. Nebýt prý vlastní disciplinovanosti, výsledky by se nedostavily.

Tomáš Matonoha a Lucie Benešová si na konci února odnesli z porodnice dceru Laru.

"Nejsem typ ženy, která by shazovala, aniž by pro to něco udělala. Po porodu jsem okamžitě změnila stravování, které teď tvoří z osmdesáti procent zelenina. Pečivo jsem vyřadila úplně, a když občas někde vidím bagetu, dojde mi, že jsem na ni už dlouho nepomyslela, natož abych si ji dala," řekla iDNES.cz Lucie Benešová, jež s manželem Tomášem Matonohou vychovává už čtvrté dítě.

S hereckým kolegou už má syna Štěpána, v pěstounské péči dceru Sáru a z předchozího vztahu s Filipem Blažkem syna Luciána.

Natáčení Gymplu nyní herečce zabírá veškerý pracovní čas, tedy zhruba tři až čtyři dny v týdnu. Další nabídky nepřijímá, neboť chce být s rodinou, především s půlroční dcerou.

"Kdybych rodila poprvé, asi bych si tohle tempo neuměla představit a byla bych víc vyklepaná. Naštěstí jsem ale věděla, do čeho jdu. A musím přiznat, že všechno krásně vyšlo. Malá je hodná, celý den spí, a když je vzhůru, pořád se usmívá. Nebýt babiček a dalších příbuzných, asi by to bylo těžší, ale společně všechno zvládáme skvěle," doplňuje herečka.

Natáčení nového seriálu pro ni samotnou představuje velkou příležitost, jejíž hodnotu docenila až během prvního natáčecího dne. "Tahle práce je pro mě velmi výjimečná. Nejdřív jsem vůbec netušila, s kým se tu potkám, ale během prvního dne mi bylo jasné, že to bude bomba. Libuška Šafránková, Karel Heřmánek, Zuzana Bydžovská... To jsou osobnosti, před kterými smekám. Měla jsem dokonce chvíli obavy, jestli to před nimi budu vůbec umět."