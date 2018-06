Lucie Benešová se dvakrát vdávala v kostele

Nejednalo se však o svatbu skutečnou, ale filmovou. Od 6. září totiž bude Česká televize vysílat nový televizní seriál Horákovi, kde Benešová a Bareš stvárnili hlavní role.

Hned první díl bude tak trochu v romantickém stylu. Oba hlavní hrdinové vstoupí do stavu manželského.

Jak dvaatřicetiletá Lucie prozradila, natáčení své druhé svatby si náležitě užila. "No řekněte, komu se poštěstí vdávat se dvakrát v kostele?" usmála se.

"Ono se to jinak nemůže, takže v mém případě je to vlastně taková rarita. Podruhé jsem si zkusila, jaké to je být v kostele ve svatebním. Jenže na rozdíl od jiných scén si tady nemůžu přidat něco navíc. Jedeme podle scénáře. Dáme si polibek, vyměníme si prstýnky. Prostě klasika," dodala.

Lucie už hrála například moderátorku Sabinu v seriálu On je žena, nebo si střihla roli Ireny v Sametových vrazích. I tak ale měla obavy z natáčení jedné choulostivé scény.

"Hned první obraz celého seriálu je milostná scéna. Svatební noc. V tu dobu jsme se s Igorem Barešem znali opravdu jen velmi málo, takže jsem říkala, že to je asi zákon schválnosti. Ze všeho nejdřív jsme před kamerami vlezli do postele, kde jsme si měli otevřít šampaňské, pak se hladit a tak," vysvětlila Lucie. "Měla jsem z toho trošičku nervy, ale už jsme se přestali stydět."