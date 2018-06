Lucie Benešová opouští kuchyni, vařit bude syn Lucián

Dvanáctiletý Lucián, kterého má ze vztahu s Filipem Blažkem, prý dokonce o povolání šéfkuchaře opravdu uvažuje. "Nebo, že bude hoteliér a povede dobrou restauraci," upřesňuje herečka. Doma už teď kolikrát připraví rodině večeři naprosto sám a Benešová, která přijde unavená z natáčení nebo divadla, nestačí překvapením koukat. "Třeba udělá čínu, nebo špagety s nějakou čalamádou. Hlavně si sám sestavuje recepty, nerad vaří podle kuchařky. Vymýšlí si různý kravinky, co dává na maso a podobně," přibližuje pyšná maminka.

Kam na své nápady Lucián chodí, zůstává ale i pro ni tajemstvím. "Mně to v hlavě tak nějak naběhne, že tam třeba dám chilli, nebo jiné přísady..." krčí rameny Lucián. Jak se peče chleba, vyzkoušel při první lekci vaření i jeho čtyřletý brácha Štěpán. A bavilo ho to náramně.

Po krátkém váhání se do zadělávání těsta daly dcera Mahuleny Bočanové Marina, či syn Adam herečky Jitky Asterové. Ta prý syna pro kurz přesvědčila tím, že kulinářské umění je vedle tancování nejlepší recept na balení holek. Svůj výtvor si navíc všechny děti nakonec odnesou domů.

Lucie Benešová je ale jediná z nich, která může svou vařečku už teď s klidem odložit. "Ano, to je přesně můj cíl. Mě už prostě vaření nebaví, tak se těším, až předám žezlo Luciánovi, a já se budu moct válet," směje se. Navíc už i desetiletá adoptivní dcera Sára fušuje do kuchařského řemesla. "Začala vařit asi před půl rokem a chytlo ji to. Dneska tady ale bohužel není, protože má HipHop," uzavírá Lucie.