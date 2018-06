Lucie Benešová: Místo květů dostávám od manžela sekačku nebo robota

„Manžel mi kytky nedává. Vůbec. Říká, že kytky jsou zbytečné a nepřináší to moc užitku. Aby mě překvapil jako ve filmu a koupil mi obrovskou kytku a někam mě zatáhne na romantické místo, to fakt ne,“ řekla Benešová.

„On je takový, že mi koupí třeba sekačku na trávu, zahrádku na auto. Ale fakt parádní, nejlepší značku. Nebo když potřebuju do kuchyně, tak mi koupí nejlepšího robota na trhu. Ale určitě ne květiny a romantické dárky. Překvapuje mě ale, jaké praktické dárky vždycky dostanu,“ prohlásila.



Matonoha ale tvrdí, že občas jeho manželka květy přece jen dostane.

„Kdykoliv dostanu květinu na divadelním zájezdu, tak ji vždycky dám mé ženě. Já je dostávám tak třikrát čtyřikrát do měsíce. Plus když se naskytne jiná příležitost. Dal bych to do průměru, dvacetkrát až pětadvacetkrát do roka,“ řekl.

Manželku se snaží dárky hlavně překvapit. Naposledy se to ale povedlo také jí.

„Byl jsem překvapený, že několik let do mě furt šije, že bych neměl jezdit na motorce. A teď jsem dostal jako dárek motorkářský kurs s profesionálním motorkářem,“ pochlubil se Matonoha.

Pár vychovává čtyři děti. Syna Luciána (18) má herečka z předchozího vztahu s Filipem Blažkem. S Matonohou má pak syna Štěpána (8) a dcery Laru (3) a Sáru (15), kterou si dvojice osvojila. Benešová přiznala, že nejstarší děti už mají za sebou několik pozdních příchodů domů.

„Myslím, že řádím víc já. Tomáš udělá výchovně tytyty, ale ta prudilka jsem já. Sára a Lucián mají toho za sebou docela dost. Nejsme takoví rodiče, kteří by je nepouštěli. Spíš si říkáme, důvěřuj - prověřuj. Protože není dobré držet je pod zámkem, pak vám ve dvaceti letech udělají věci, které doteď nestihli,“ míní herečka.