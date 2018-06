Dvojnásobná matka Lucia Šoralová: Kolem druhé ráno můžu tvořit

Jak to vypadá u zpěvačky a skladatele, kteří mají malé děti?

Věřím, že stejně, jak to vypadá ve všech ostatních domácnostech, kde mají dvě děti. Aspoň doufám, že nejsem sama, kdo se hroutí a cokoli nestíhá. Mně to ale vlastně vůbec nevadí, protože mám dva krásné poklady, které nadevše miluji. Když mám chuť něco dělat, počkám si až usnou a kolem druhé ráno můžu hezky tvořit.



Podle zkušených matek se u druhého dítěte dostavuje jakýsi komfort, kdy mnoho věcí zvládají už skvěle. Platí to i u vás?

To bych neřekla. Naopak nastal určitý dosti výrazný diskomfort. Je ale pravda, že mnoho věcí opravdu neřeším.

Má to maminka - umělkyně jednodušší než ženy z jiných oborů?

To těžko posoudím, nebyla jsem v jiném oboru. Věřím však, že oboje má určité výhody i nevýhody. Já jsem vlastně ráda, že mám svou svobodu a nežiji ani teď na mateřské dovolené rutinním životem

Umíte si představit, že byste několik let nepracovala a byla jen na mateřské?

Umím. Práce by mi sice chyběla, ale na druhou stanu bych neměla stresy z cestování po koncertech a z tahání dětí s sebou. Stresuji se, aby neonemocněly a vše vyšlo, jak má, a já dodržela podmínky smlouvy. Pak přijde klid, když vím, že se pár dnů nic nebude dít a já nemusím nic řešit. Při představě nicnedělání už teď vím, že by mě to časem začalo nudit a něco bych určitě vymýšlela.

Jaké pracovní aktivity vám momentálně ukrajují nejvíc času?

Eliminovala jsem skoro vše, ale i těch pár koncertů či hraní v divadle mě dost zatěžuje.

Kdo vám s hlídáním pomáhá nejvíc?

Mám chůvy, protože moje máma bydlí daleko a maminka mého partnera Ondřeje má už 96 let. Pokud je Ondřej doma, též se snaží hodně pomáhat, ale nechci ho moc zatěžovat, dvě děti jsou přeci jen energeticky velmi náročná práce. Jako táta ale funguje, co mu síly stačí. Dvouletá dcera Rebeka, která už má rozum, ho bezmezně miluje. Je její spojenec, který ji nevychovává jako maminka.