Lucia Šoralová a Ondřej Soukup čekají druhé dítě

"Ano, jsem v jiném stavu," potvrdila Lucie Šoralová, která kvůli těhotenství bude muset zvolnit, především na scéně svého domovského Divadla Kalich.

"Johanku z Arku - Pannu orleánskou si v květnu z pochopitelných důvodů nezahraju, ale v muzikálu Mauglí budu hrát dál až do konce divadelní sezony. Nakonec scénář mě k tomu přímo vybízí. Šakal Tabakí v něm říká, že vlčice Rákšasí je pěkně v letech, a je tedy s podivem, že si pořád pořizuje mláďata," dodala Šoralová.

"Doufáme, že půjde o mládě poslední," doplňuje s úsměvem producent a majitel Divadla Kalich Michal Kocourek. "Muzikál Mauglí se stal velkým diváckým hitem, zcela určitě tedy zůstane na repertoáru i v příští sezoně. S Lucií jsme domluvení, že se ke své roli matky vlčice vrátí hned, jak jen to půjde. V ní se alternuje s Vendulou Příhodovou, která o svém talentu čerstvě přesvědčila také v soutěži Hlas Česko Slovenska. Další Luciinu roli, Johanku z Arku, bude nadále hrát pouze Bára Basiková," upřesnil Kocourek.

Lucie Šoralová a Ondřej Soukup tvoří pár už více než deset let, a to bez ohledu na producentovo manželství s Gábinou Osvaldovou. Přestože jsou úředně stále v manželství, odděleně žijí řadu let. Každý s jiným partnerem.