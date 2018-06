Lucerna za Havla: žasnoucí Špaček bez Slavíků i potyčka u vstupu

Pocta VH Hudebníky napěchovaná Lucerna vzdala hold Havlovi, zazpívala i Vega a Král

První hosté, kteří si stačili opatřit jednu ze čtyř tisíc bezplatných vstupenek, se v areálu pražského Paláce Lucerna začali scházet už odpoledne. Kdo neměl platnou vstupenku či akreditaci, na multižánrovou scénu se nedostal. Všechny vstupy střežili bodyguardi, kteří museli řešit i jeden konflikt, a to s mužem, který si byl jistý, že vstup má volný. Bez pásky či lístku se ale dál, než k bezpečnostní bráně nedostal, jak zaznamenala kamera iDNES.cz.

Záštitu nad Poctou VH, kterou se podařilo uspořádat v rekordně krátkém čase, převzal Havlův dlouholetý spolupracovník a přítel Ladislav Špaček. Sám je překvapen, že se organizace kulturní piety vůbec zdařila.

Ladislav Špaček

"Mám pocit, že jsem se stal obětí zázraku, protože se podobná akce organizuje měsíce. A najednou se v úterý večer sešlo pár lidí, přátel Václava Havla, a řekli si: ´Uděláme v pátek večer koncert´, což je samozřejmě bláznivá myšlenka. Potřebujete různá povolení, razítka, hasiče i ochranku. A v pátek večer tu stojíme a jsou tu čtyři tisíce lidí," řekl iDNES.cz Špaček.

POCTA VH V LUCERNĚ. Boris Hybner

Superlativy nad organizací nešetřil ani mim a herec Boris Hybner. "Součinost tak rozdílných profesí, které se musely pustit do rychlé práce, je obdivuhodná. Je vidět, že umíme úžasné věci, ale bohužel jen ve chvíli, kdy je zle. Vítal bych, kdybychom to uměli i ve chvíli, kdy nikdo neumírá a když není zle, ale jen tak, protože to umíme," dodal Hybner, který na Václava Havla vzpomíná jako na člověka s neuvěřitelným humorem.

Umírá český humor?

Pří té příležitosti si posteskl, že v Česku humor skomírá. "Všimněte si, jaká je úroveň našeho humoru. Vidím to i na studentech u nás ve škole. Ztrácíme v tomhle smyslu kontakt. Možná je to namáhavé," pokrčil bezradně rameny.

POCTA VH V LUCERNĚ. Pavel Liška při rozhovoru pro štáb iDNES.cz

Program v prostorách pražské Lucerny si nenechal ujít ani herec Pavel Liška. Pietní chvíle v něm vyvolaly vzpomínky na minulost i nutnost se zamyslet, co by bylo nebýt politické píle Václava Havla. "Když byla revoluce, bylo mi osmnáct, takže jsem patřil k těm, kteří se na ní podíleli. Byli jsme tehdy odvážní a bezhlaví. Těžko domyslet, co by bylo dnes. Třeba bych byl posera a držel krok a hubu. Bojím se to domyslet," uvedl herec.

Hvězdy ze Slavíků? Ty by sem ani nezapadly

Pocta VH probíhala v celém paláci, ve Velkém sálu zahráli mimo jiné Tata Bojs, Dan Bárta a Robert Balzar, David Koller, The Plastic People of the Universe či Ivan Král. Z Lucerna Music Baru se zase linuly tóny skupin Mama Bubo či Toxique a v Kině Lucerna se připomínala dramatická tvorba spojená s prezidentem.

"Nejvíc mě baví potkání kravaťáků na jedné straně, a těch mániček na straně druhé, je to zajímavá kombinace," zhodnotil směsici umělců a návštěvníků kulturní piety hudební publicista Josef Vlček. "Tento žánr bych popsal jako takové "Co dům dal". Myslím si, že komerční hvězdy nebyly osloveny, možná se ani nehlásily a říkám si, že by sem asi ani nezapadly," uzavřel Vlček.