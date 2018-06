Lucie a Rey 14 let spolu. Teď jsem hezčí, říká Borhyová

Jak jste se změnili za uplynulých 14 let?

Lucie: To je strašně těžká otázka, protože si vůbec neuvědomuju, že by to mělo být 14 let. Mně to přijde, jako kdyby to bylo včera. Vůbec netuším, jak těch čtrnáct let uběhlo a kde jsou. A podle mě jsem pořád stejná. Člověk na sobě nikdy ty změny tolik nevidí, to by museli posoudit druzí, ale já sama se cítím pořád stejně. A co zásadního se změnilo? Nejdůležitější věcí je to, že jsem se stala maminkou. To je prostě to nejdůležitější, nejzásadnější a nejkrásnější.



Rey: U mě se změnilo všechno a v podstatě nic. Vyrostla mi starší dcera, narodila se ještě jedna, přibyla mi nějaká léta, ale cítím se pořád na osmnáct, takže dobrý.

Lucie, jste spokojenější se svým zevnějškem teď, nebo to bývalo lepší dřív?

Jsem spokojenější s tím, jak vypadám teď. Musím přiznat, že když vidím Televizní noviny zpětně, tak se sama sobě moc nelíbím, říkám si, že teď je to lepší. Slyším tyhle reakce z více stran, ale čím to je, nedokážu říct. Někdo to má tak, že vypadá dobře jako hodně mladý a někdo obráceně. Každý to má jinak. Určitě v tom hrají roli zkušenosti a prožitky.

Že by v tom měl prsty váš mladší partner Michal Hrdlička?

Určitě to může mít vliv, ale na to jsme s Míšou moc krátce. Je ale pravda, že když je člověk zamilovaný, může se hodně změnit, je to hodně vidět navenek.

Reyi, kolik jste měl za těch čtrnáct let šéfů?

Za těch čtrnáct let jsem mohl mít tři, možná čtyři. Není to zas tak častá obměna. Ta pozice je náročná a vyžaduje určitou kontinuitu.

A kdyby se stejně střídaly po vašem boku i kolegyně, vadilo by vám to?

Já jsem s Luckou spokojený. Vytvořit takhle skvělý přátelský vztah s někým, koho vlastně vůbec neznáte, se podaří v jednom z dvaceti případů. V Česku takový případ neznám. Takže děkuji, já bych neměnil, nechci nikoho urazit, ale takhle jak to je, jsem spokojený.