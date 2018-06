Lubomír Lipský dostal k narozeninám stou roli, zahraje si vinaře

"Bude to zase dědeček vinař. To ani nemusím studovat, protože to mám dávno nastudované. Mám rád červené víno, ovšem nemáte-li červené, dejte aspoň bílé. Piju celý život aspoň dvě až tři deci červeného vína," přiznal se Lubomír Lipský, kterému na oslavu narozenin dorazila řada významných hostů. "Elán Mirka Lipského, jeho přístup k životu a optimismus po všem, co má za sebou, je obdivuhodný. Dodává nám sedmdesátníkům elán a chuť do života," nešetřil chválou herec Petr Nárožný. K jeho slovům se přidala i herečka Květa Fialová. "Mně u Mirka nic nepřipadá neuvěřitelné, protože on je neuvěřitelný a nádherný," rozplývala se herečka.

Lubomír Lipský se také svěřil, jak si vede ve funkci dědečka."Jsem hlavně rozmazlující. Jsem tak rozmazlující, že mě to až kolikrát štve. Když vnoučkové řeknou, že něco potřebují, tak já okamžitě splním jejich přání. Koupím bubny, koupím reproduktory, protože vnoučata všichni tři mají dohromady kapelu. Jsem takový jejich sponzor," prozradil Lipský.

Nikdo z potomků Lubomíra Lipského kupodivu nešel ve šlépějích úspěšného dědečka a otce a nestal se hercem. I tak má ale rodina k sobě velice blízko a dcera Taťána nechyběla ani na oslavě narozenin. "Mám dva vnuky, kteří žijí ve stejném domě jako já. Dceru mám pět minut ode mě, takže já mám takovou báječnou péči, že se o mě všichni přímo perou a hádají," dodal Lipský na závěr.