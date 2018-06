Lubomír Brabec: Svatba? Prosím ne

"Do ženění mě, prosím, nežeňte. Užil jsem si v manželství dost a tahle instituce je pro mne zatím tabu," řekl čtyřiapadesátiletý Brabec.

Podle něj je to úctyhodný věk na to, aby se zamyslel a nedělal už žádné ptákoviny. "S Ivankou je nám fajn. Nepotřebujeme ani požehnání faráře, ani schválení obecního úřadu na to, abychom byli spolu," ukončil svatební diskuse Brabec.

V současné době se kytarista připravuje na dva benefiční koncerty, na jednom z nich bude spolupracovat s Danem Hůlkou. "Chceme pomoci vydělat nějaké peníze pro slabozraké, a proto do toho jdeme. S Danem jsme už společně vystupovali a líbilo se to nejen nám, ale i divákům," vysvětluje Lubomír Brabec.

Jako relax po náročné sezoně se letos opět chystá na závody regat do chorvatské Vodice. Loni jeho posádka skončila šestá. "Letos bychom rádi tuto příčku uhájili nebo si i o nějaké to místečko polepšili," dodává muzikant.