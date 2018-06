Luba Skořepová: Děti jsem si přála, ale po nehodě jsem je nemohla mít

"Ten střed, od čtyřiceti dál, ten si nějak nepamatuju. Moc jsem si to neužila. Pořád jsem čekala, že něco přijde, a ono nakonec přišlo to stáří," řekla Skořepová.

Herečka vysvětlila, proč neměla vlastní rodinu. "Měla jsem malér s dětmi. Nejdřív jsem mohla mít děti, ale pak už ne. Jeli jsme jednou někam s ostatními herci, měli jsme nehodu, vylítali jsme všichni ven na dlažbu a měli jsme těžká zranění. Na mne to mělo ten vliv, že jsem už nemohla mít děti," prozradila Skořepová, podle níž jsou právě děti v životě to nejdůležitější.

"Ale když pánbůh nedá, tak si to člověk musí nějak vynahradit. Já děti miluju. Bohužel je to dneska tak, že rodiče někdy můžou za to, když se děti nepovedou. Děti se vychovávají tak, že vidí, jak se rodiče chovají ke svým rodičům. A když je to studený, tak se to na těch dětech odrazí," prohlásila.

Skořepová zavzpomínala na to, jak se v minulosti sešla s člověkem, který jí vyprávěl o jejích minulých životech.

"Dozvěděla jsem se kromě jiného, že jsem byla nějaká východní tanečnice a že jsem byla také manželkou chudého rybáře a měla jsem dvanáct dětí," řekla herečka s tím, že se věnovala hermetickým vědám, kabale i nauce o andělech.

"Já jsem chtěla, aby se mnou andělé pohovořili, ale pak mi chcípli ptáčkové. Tak nevím," dodala Skořepová.

