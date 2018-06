Herečka Luba Skořepová skončila v nemocnici, praskl jí vřed

Herečka si v pondělí v noci musela zavolat do bytu na Vinohradech záchranku, protože trpěla bolestmi. Skořepová má potíže s vředy už delší čas a všechno se zhoršilo, když si dala česnečku.

"Dala si tam česnekovou polévku. Jenže tam bylo tolik česneku a její tělo to nezvládlo. S tím vředem se léčí už delší čas, dva dny před převozem do nemocnice už herečka trpěla šílenými bolestmi a zvracela," řekla pro deník Aha! její kamarádka, produkční Helena Jandová.

Skořepovou po přijetí do nemocnice operovali a teď se zotavuje se na JIP. Herečka před několika měsíci měla potíže také se zraněným kolenem. V dabingových studiích přehlédla schod a upadla.

"Praštila jsem se do kolena, dost to bolí, ale zatím můžu chodit. Jde mi už na sto. To staří je děsné," řekla tenkrát Skořepová (více zde).

Luba Skořepová je rodačkou z Náchoda. Mnozí ji často oslovují jako "Ljubo", to je ale nesprávné, jelikož se jmenuje Libuše, od které vznikla přezdívka Luba. Prvním manželem Luby Skořepové byl herec Josef Pehr, druhým pak spisovatel Pavel Hanuš, který zemřel před jednadvaceti lety.