Luba Skořepová: Raději mám něco pěkného na sobě než v žaludku

„Víte, přiznám se, že já mám raději něco pěkného na sobě než v žaludku. Nejsem žádná dietářka, ale jím skromně a na sladkosti mě neužije. Ty by ani nemusely existovat, i když výjimečně také trošku s nimi zhřeším. Takže s váhou nemám problémy, nikdy jsem nebyla cvalík a už určitě ani nebudu,“ nechala se slyšet Skořepová.

Její knížka není klasickou sbírkou známých, méně známých, nebo úplně nových receptů. Prolínají se v ní její úvahy a vzpomínky na dětství, které strávila u babičky v Podkrkonoší, na rodný kraj, na pocity bezpečí u maminky a nechybějí ani dobové fotografie z rodinného alba.

„V téhle knížce jsou recepty mojí maminky, které si zapisovala, když chodila na hospodářskou školu. Zaznamenávala si je do takového jakoby kuchařského památníčku, nebo vlastně sešitku, kterému je už sto let. Kdysi jsem jí slíbila, že jednou vyjdou jako knížka. A teď se to povedlo a jsou tady,“ vysvětlila herečka, která si za kmotry knížky vybrala kolegy Davida Prachaře a Sabinu Laurinovou.

Luba Skořepová vytvořila během svého takřka sedmdesátiletého působení v Národním divadle na 160 rolí. Hrála po boku slavných herců a pod vedením věhlasných režisérů. Více než stovku dalších rolí ztvárnila ve filmu či v televizi. Do jejího světa se stále vejdou i odhalování tajů přírody, astrologie a numerologie.