Devadesátnice Skořepová: Ještě před rokem jsem chodila na nudapláž

"Jsem se koukla do zrcadla a řekla jsem si, co by ne?! A ti druzí mi to také říkali. Tak jsem šla," prohlásila Skořepová, která si narozeniny užívala ve wellnessu v Hluboké nad Vltavou, kam ráda jezdí.

Herečce by její vitalitu mohly závidět i o několik generací mladší kolegyně. Skořepová se nejdřív zdráhala říct, na kolik let se cítí, nakonec to ale prozradila.

"Ani se neptejte, ono by to vypadalo, že se vytahuji. Já se cítím úplně stejně jako v pubertě. Nemůžu si pomoct, já za to nemůžu," řekla herečka.

A na jaké narozeniny vzpomíná nejraději? "Nejvíc se mi líbilo u babičky, když jsem byla malá holka a dostala jsem korunu na pytlík bonbonů. To jsem se cítila úplně v nebi a jako paní velikého bohatství," dodala.