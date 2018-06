Miss neslyšících bude i pro muže, v porotě zasedne Skořepová

V Praze se v sobotu uskuteční světová soutěž krásy neslyšících. Poprvé se jí zúčastní také muži. Bude jich 17 ve věku 19 až 34 let. Dívek bude soutěžit 40 ve věku od 18 do 28 let z více než dvaceti zemí světa. Nabídku do poroty přijala i herečka Luba Skořepová, která v září oslaví devadesátiny.