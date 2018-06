Jaká matka, taková dcera: Lourdes pózovala v korzetu Madonny

Královna popu vzala na turné MDNA i své děti. Její syn Rocco dokonce vystoupil na pódiu coby tanečník a dcera Lourdes si užívala hlavně v zákulisí. Na sociální síti zveřejnila fotku, na které v Berlíně pózovala v korzetu své matky.

"Lola v zákulisí MDNA!" napsala na Twitteru.

Nový korzet má připomínat slavné kousky z dílny Jean Paul Gaultiera, které Madonna měla během svého turné v roce 1990.

"Hráli jsme si s nápadem obleku a korzetu. Korzet je ale tentokrát jako klec. Teď jsem kónickou podprsenku korzetu z turné Blond Ambition přetransformoval do 3D. Je to všechno o mužském a ženském principu, klasika upravená pro rok 2012," prohlásil návrhář začátkem roku.

Madonna je v současnosti na evropské části svého turné, které odstartovalo minulý měsíc v Tel Avivu. Zpěvačka se už stihla postarat o rozruch, když v muslimském Turecku ukázala bradavku a v Itálii zase zadek (více zde).

Z Evropy zpěvačka zamíří do Ameriky a na počátku roku 2013 do Austrálie, kde nevystupovala více než 20 let.