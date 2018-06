Lounovou na soutěži v Bělorusku ohodnotí Vondráčková

Lounová byla na základě odeslaných nahrávek vybrána odbornou porotou mezi posledních devatenáct finalistů, kteří zazpívají festivalovým divákům v přímých přenosech běloruské a ruské televize. Do běloruského Vitěbska odlétá již v čtvrtek a je samozřejmě trochu nervózní. Možná ji uklidní pohled na známou slavnou krajanku Helenu Vondráčkovou, ta totiž usedne do odborné poroty. "Zjistila jsem to až ze stránek festivalu a měla jsem radost, doufám, že mi před soutěží třeba i něco poradí," říká Lounová.

Do Běloruska na poslední chvíli sháněla národní kroj, protože v něm musí zazpívat jednu písničku. Naštěstí byla úspěšná a tak mohla ještě den před odletem zajet do Karlových Varů, kde spolu s manželi Danielem a Mirjam Landovými prozradila novinky o filmu Dotkni se duhy, v němž hraje hlavní roli. Při natáčení musela nejednou překonat strach.

"Byla statečná, to musím uznat," tvrdí Landa. "Nezdá se to, ale jet v rychlosti 170 kilometrů v hodině v těch úzkých uličkách není legrace. Když jsem to pak viděla na záznamu, bylo mi hodně úzko, takhle jsem to nevnímala ani v tom autě," dodává Lounová.

Letošní rok je pro ni plný příjemných překvapení a smutek z rozchodu s kytaristou Marcusem, který se přiznal ke vztahu k mladičké Ewě Farné, je dávno pryč.

"Začalo to tím, že jsem se s novou kapelou vrátila na koncertní pódia. Pak se objevila právě ta skvělá nabídka na hlavní roli ve filmu. Teď mám již druhý týden singl na prvním místě hitparády a hlavně jsem konečně potkala toho pravého," vypočítává Olga Lounová.

Tím pravým je pro ni Ondřej Ládek neboli Xindl X, s nímž nazpívala právě úspěšný hit Láska v housce.