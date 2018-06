Lounová v novém klipu svádí policistu, před kamery se připletl Pomeje

Píseň Osoba blízká napsal pro Olgu Lounovou muzikant Michal Hrůza. Záměr byl jasný: ukázat, jak se dá termín osoba blízká zneužít a zároveň upozornit na stále se zvyšující agresivitu řidičů na silnicích.

"Děj je o tom, že se holka na benzinové pumpě zakouká do jednoho strážníka, a aby zaujala jeho pozornost, začne jezdit po pražské magistrále jako šílená a různými způsoby ho provokuje. Ke konci klipu dám strážníkovi indicii, a když mu dojde, že já jsem ten pachatel, kterého hledá, zatkne mě. Já ale sundám masku a on si v tom okamžiku na mě vzpomene, a abych nemusela do vězení, ukáže mi formulář osoba blízká, na který já se vymluvím," vysvětluje Olga Lounová.

Natáčení klipu se prolínalo smíchem celého realizačního týmu. Nemalou měrou se na tom podíleli i herec Martin Písařík a zpěvačka Martina Pártlová, kteří si zahráli policejní hlídku. Pro Pártlovou to byla herecká premiéra.

Sexy řidičku si v klipu Olgy Lounové zahrála zpěvaččina sestra Miroslava, role strážníků pak patří Martině Pártlové a Martinu Písaříkovi

"Nemusela jsem moc dlouho přemýšlet, koho do klipu obsadit. Oba splňovali naprosto všechno, co jsem po těchto postavách chtěla. A byli opravdu úžasní," doplnila zpěvačka, která do klipu obsadila i svou sestru Miroslavu, jež si zahrála sexy ženu na pumpě.

A jak už to někdy u natáčení bývá, ani toto se neobešlo bez postav navíc, které se před kameru připletly poněkud neplánovaně.

Jiří Pomeje s přítelkyní

Za všechny jmenujme Jiřího Pomeje, který na malé benzince v Praze tankoval i se svou přítelkyní. Kamery a fotografy u stojanů s palivem nečekal, čemuž odpovídá i jeho poněkud zděšený výraz.

Nový hit Olgy Lounové Osoba blízká chce navázat na úspěchy skladeb Láska v housce a Gynekolog amatér. Éterem byl měl znít už od září, věrní posluchači ho pak najdou na zpěvaččině desce Rotující nebe.