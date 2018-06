Lounová si konečně nechala poradit, nechodí v levných věcech

"Vrátila jsem se ke své původní hnědé barvě vlasů. Dosud jsem v různých projektech byla za blondýnu, naposledy ve filmu Tacho, ale sama nevím, proč," směje se Olga Lounová, které image blonďaté zpěvačky a herečky už lehce přerůstala přes hlavu.

Za proměnou Lounové stojí stylista hvězd Dušan Chrástek, který přiznal, že dřívější image jeho klientky byla velmi špatná. "Ta blond barva nebyla vůbec dobrá. Oblečení bylo hodně prvoplánové, takže to chtělo výraznou změnu. Olga má výrazný obličej, výrazné velké oči, tady by měla platit jednoduchost v oblékání," vysvětluje expert na módu, který doufá, že se Olga už žádných špatných známek od módních agentů nedočká. "Bude sbírat samé jedničky," věří Dušan Chrástek.

Olga Lounová se vrátila k hnědé barvě vlasů

Stylista Dušan Chrástek

Ten je ostatně podepsaný i pod outfity, které fanoušci Olgy Lounové uvidí v jejím novém videoklipu Gynekolog amatér, jenž vznikal v pražském Coco Cafe baru. "Hraju holku, která se baví tím, že svádí chlapy. Jsem takový děvkař v sukni," směje se zpěvačka, která do natáčení zapojila i svého kolegu a partnera, zpěváka Xindla X.

Kamera iDNES.cz byla u scény, kdy hlavní představitelka doslova zametá s číšníkem, který je z chování zákaznice značně rozpačitý. Plácnutí po zadku od dámy zkrátka nečeká. Scéna se točila několikrát za sebou, což v praxi znamená, že Xindl X vyfasoval několik ran do zadních partiích. "Zadek nebolí. Ledacos vydržím," uvedl zpěvák, který se pod song své partnerky podepsal autorsky.

Xindl X a Olga Lounová - natáčení videoklipu Gynekolog amatér

Že by ale rodinný byznys nějak extra vynášel, to se prý zatím nekoná. "Moc se na tom prachů nevydělá. To soužití má své výhody i nevýhody. Každý máme svoji kapelu, po večerech se tak moc nevidíme, a proto občas musíme něco vymyslet, abychom se potkali. Tohle sice není koncert, ale společně napsaná písnička, jen co se dokončí, Olga zase bude trajdat se svou kapelou a já s tou svou," uzavírá Xindl X.