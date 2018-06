Akrobatický koncert Olgy Lounové: dva úrazy a Gott žádající duet

Velkolepý koncert Olgy Lounové proběhl v pražském Divadle Broadway, na jehož jevišti by během vystoupení rodačky z Liberce málokdo čekal akrobacii. Moderní prvky, povyšující koncert na dravou show, fanoušci třicetileté zpěvačky přijali nadšeně. Akrobacii navíc doprovázely nadupané choreografie i světelné efekty.

"Inspiraci samozřejmě vidíme v zahraničí, kde je úroveň hvězd vysoká. A protože se mi líbí, jakou show umí předvést, chtěla jsem ji dopřát i českému divákovi, protože si myslím, že je to je přesně to, co je baví," řekla iDNES.cz Olga Lounová.

Pár dní po koncertu ale vyšlo najevo, že se přípravy neobešly bez problémů. Náročné zkoušky akrobacie poznamenaly dva úrazy, jeden se nevyhnul ani zpěvačce. "Jedna z mých tanečnic se bohužel zranila při generálce, když zkoušela provaz. Svaly nějak nevydržely napětí a nohu si zlomila. Se mnou se zase utrhlo lano, takže to odnesla hlava s dvěma tržnými ranami. Ale naštěstí se nestalo nic vážnějšího," dodala zpěvačka.

Jejímu vystoupení přihlížel i jeden z vzácných hostů, Karel Gott, který mladší kolegyni skládal po koncertu jednu poklonu za druhou.

Olga Lounová a Karel Gott

"Opravdu jsem nečekal tak vynikající představení. Bylo to opravdu dokonalé představení, ve kterém se střídaly různé nálady. Její hvězda letí prudce nahoru. Troufám si říct, že do dvou let bude vyprodávat sportovní haly," nešetřil chválou slavný zpěvák, který ze své pozice dokáže odhadnout, co by se českým fanouškům mohlo zamlouvat.

O tom, že svá slova myslí vážně, svědčí i nabídka, kterou Lounové učinil: požádal ji, ať napíše společný duet.

Závěr koncertu Olgy Lounové zakončil sen každého zpěváka, totiž standing ovation.

Křest desky Rotující nebe

Koncert spojila zpěvačka s křtem nové autorské desky Rotující nebe. Za kmotry si vybrala Rudu z Ostravy, kolegu Mariána Vojtka, herce Romana Vojtka a zpěváka skupiny Eddie Stoilow Jana Žampu, který zpěvačku dokonce označil za jednu z nejpracovitějších žen v českém showbyznysu. "Olinka je nejpilnější a nejtvrdší pracant v této branži. A na této desce fakt makala, na rozdíl od jiných," řekl.