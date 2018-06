Nedodělaná píseň Lounové a Gotta unikla na internet

"Zavolal mi manažer pana Gotta, že už je to na internetu nedodělané. Netuším, kdo to mohl udělat. Zveřejnění nedodělané nahrávky na Youtube porušuje naše autorská práva, ale je složité to vymáhat, museli by to posuzovat v Anglii. Požádali jsme toho, kdo tam píseň dal, aby to stáhl. Nijak ovšem nereagoval," řekla Lounová, která je autorkou textu i hudby.

Píseň ještě nebyla smíchaná. K tomu došlo až v těchto dnech a v pátek večer zveřejní Lounová oficiální verzi. "Lidé už klikají na tamtu, ale doufám, že tohle to přebije," řekla zpěvačka.

Lounová se obávala i reakce televize Óčko, s níž měla exkluzivní smlouvu. Ta to ale přijala s pochopením.

"Mrzí nás, že k úniku nedokončené nahrávky došlo, mělo to být velké překvapení, nicméně exkluzivní premiérové uvedení na Hudebních cenách Óčka 16.11. v Lucerně to neohrozí," ujistila programová ředitelka televize Silvie Pecková.

"O tomto vystoupení jednáme s panem Gottem a Olgou již asi půl roku, jsme moc rádi, že se podařilo vše domluvit, nazkoušet, že Olinka napsala krásnou písničku, že jsme vše stihli do termínu konání našeho galavečera. A když už je to venku, alespoň si diváci v sále i u obrazovek budou moct tu písničku s Karlem a Olgou zazpívat," dodala.

Olga Lounová je navíc nominována v Hudebních cenách Óčka na zpěvačku roku. S výhrou ale moc nepočítá. Jejími konkurentkami jsou Debbi, Lucie Vondráčková a slovenská zpěvačka Kristina. "Pro mě je výhra už ta nominace, na výsledku už tolik nezáleží. Jsem ráda, že si někdo všiml mé roční práce. Teď chystám turné, vydařil se i ten duet s Karlem Gottem a bude to v Lucerně velké číslo, takže já jsem spokojená," dodala Lounová.