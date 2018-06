Louis Tomlinson z One Direction bude táta, fanynky se hroutí

„Louis je šťastný, moc se těší na to, že se stane otcem a myslí si, že Briana bude skvělá máma. Nejdřív to bylo překvapení, ale on a Briana jsou velmi, velmi blízcí přátelé a díky tomuhle jsou si ještě blíž,“ řekl společný známý páru magazínu People.

Šťastná novina pro zpěváka ovšem znamená hotovou tragédii pro jeho fanoušky a fanynky. Mnozí tomu nechtějí uvěřit a na sociálních sítích a v diskuzích vyjadřují své zklamání.

„Jestli je to pravda, zalezu pod postel a budu tam truchlit. Opravdu to nezvládnu,“ napsala na Twitteru fanynka Kacey.

„Na to vymysleli věc, které se říká kondom,“ zlobí se zklamaný Ew Zaughty.

Zpěvák a stylistka se potkali díky společným přátelům. Tomlinson se v březnu rozešel s dlouholetou přítelkyní Eleanor Calderovou a v květnu se na akcích už ukazoval s Brianou Jungwirthovou.

„Oba jsou opravdu šťastní, a přestože nejsou ve vztahu, jejich přátelství je extrémně silné a oba jsou z dítěte opravdu nadšeni. Je ještě brzy, ale Briana a zdraví dítěte jsou nyní nejdůležitější věcí,“ dodal známý dvojice.