Skandál s masturbací mě stál 35 milionů dolarů, říká komik Louis C.K.

Komik Louis C.K. přirovnal svoji životní situaci z uplynulých měsíců k setkání s Hitlerem v pekle. Poté, co byl držitel několika cen Emmy obviněn ze sexuálního harašení, producenti zrušili oficiální premiéru jeho nového filmu s názvem I Love You, Daddy.



„Jsem rád, že tu dnes stojím, i když mě možná nemáte rádi. Něco vám ale řeknu. Během hodiny jsem před rokem přišel o 35 milionů dolarů. Prošel jsem si očistcem. I v soukromém životě to bylo peklo. Čelil jsem výpadům nenávisti kolemjdoucích na ulici,“ řekl Louis C.K. při svém nejnovějším vystoupení ve West Side Comedy Club.

Mezi oběti, které na herce minulý rok podaly žalobu za sexuální obtěžování, patří komičky Dana Goddmanová, Abby Schachnerová, Julia Wolovová a Rebecca Corryová. Pátá žena chtěla zůstat v anonymitě.

Goodmanová a Wolovová uvedly, že poté, co je komik v roce 2002 v Aspenu v Coloradu pozval do svého pokoje, se svlékl a začal masturbovat. Nejprve se však žen zeptal, zda může vyndat z kalhot svůj úd. Herečky zareagovaly smíchem a jeho návrh prý braly jako legraci. Poté, co se však Louis C.K. svlékl a začal se před nimi ukájet, pochopily, že o vtip nejde.

Louis C. K. rád používá téma masturbace i během svých výstupů na jevišti. Komik přiznává, že při přípravě scénářů na svá vystoupení vychází většinou z osobních zkušeností.