Fanánek na koncertě málem přišel o protézu, teď už má pojistku

"Jednou jsem spadl do lidí. Nebylo to úplně stage diving, ale šel jsem moc na kraji a upadl jsem a lidi mě chytili. Tehdy jsem měl nohu, která se jen nasazovala, a jak mě nesli, tak se mi začala prodlužovat noha jako Saxáně," popsal v pořadu Limuzína Lou Fanánek Hagen.

"Teď mám na noze takový pojistný zobec, který musím odjistit, abych ji sundal," dodal.

Házení nohy do publika by nikdy neriskoval, na svou protézu je prý dost háklivý. Ze svého handicapu si ale už dokáže dělat i legraci.

Lou Fanánek Hagen klidně nosí i kraťasy. Lou Fanánek Hagen

"Zpočátku jsem to bral jako handicap, ale pomohlo mi, když jsem se stal známým, pak to byla vlastně taková zvláštnost. Že jsem to netajil, je podle mě lepší varianta, protože by se to stejně neutajilo," říká.

V roce 1996 si nechal namalovat na nohu obrázky, dnes ji má pozlacenou a má na ní i znak Tří sester, jak ukáže v pořadu Limuzína, který televize Óčko odvysílá ve čtvrtek ve 21:45.

Lou Fanánek Hagen jako Superman

Protéza mu nijak nebrání sportovat. Miluje hlavně lyže. "Pár let po úrazu jsem nelyžoval, ale to bylo spíš proto, že jsme měli v kapele potřebu jen kalit a hrát, až později jsme objevili atrakce jako sporty. Mě se netýká tenis, běhat s tím nebudu, ale dřív jsem lyžoval a jezdil na kole, tak jsem s obojím začal znovu," vysvětlil muzikant a textař.

Kromě lyžování pro zábavu se snaží pomoci i dalším handicapovaným sportovcům. "Založili jsme sdružení na pomoc sportovcům s amputovanými končetinami. Testoval jsem chodidlo, které se zacvakává rovnou do lyže a odpadá to kroucení do lyžáku," popsal.